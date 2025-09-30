https://1prime.ru/20250930/lnr-862978339.html

В ЛНР планируют реализовать крупный промышленный проект

В ЛНР планируют реализовать крупный промышленный проект - 30.09.2025, ПРАЙМ

В ЛНР планируют реализовать крупный промышленный проект

Узбекско-китайское предприятие планирует реализовать крупный промышленный проект в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T06:30+0300

2025-09-30T06:30+0300

2025-09-30T06:30+0300

экономика

промышленность

россия

лнр

запорожская область

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862978339.jpg?1759203041

ЛУГАНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Узбекско-китайское предприятие планирует реализовать крупный промышленный проект в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. "Как я уже неоднократно говорил, главным фактором развития инвестиционного потенциала республики сегодня является свободная экономическая зона", - рассказал Пасечник. Он уточнил, что самые крупные инвестиционные проекты в регионе реализуют компании из других субъектов страны. "В промышленной и добывающей отраслях это ООО "ЮГМК" и ООО "Торговый дом "Донские угли". В строительной сфере - один из местных застройщиков. Он является участником СЭЗ и реализует в республике несколько инвестпроектов жилищного строительства, в том числе участвует в возведении нового жилого массива по улице А. Линева в Луганске", - рассказал глава ЛНР. Собеседник агентства уточнил, что кроме российских инвесторов, к республике проявляют интерес и иностранные партнеры. "Уже есть заинтересованность со стороны представителей Китая, Узбекистана и Республики Беларусь. Например, крупный промышленный проект планирует реализовать совместное узбекско-китайское предприятие. В настоящее время идет подбор площадки для его запуска. Также рассматривается возможность реализации других проектов с китайскими инвесторами, которые будут направлены на создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений и модернизацию отечественного бизнеса. Все эти инициативы показывают, что экономические связи ЛНР расширяются, и доверие к региону растет", - пояснил Пасечник.

лнр

запорожская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, лнр, запорожская область, рф, владимир путин