Более 100 томов материалов приобщили по иску об изъятии имущества Момотова

2025-09-30T11:03+0300

2025-09-30T11:03+0300

2025-09-30T11:03+0300

верховный суд

общество

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости адвокат второго ответчика предпринимателя Андрея Марченко Иван Дворовенко. "Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску", - сказал собеседник агентства

