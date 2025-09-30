https://1prime.ru/20250930/materialy-862985349.html
Более 100 томов материалов приобщили по иску об изъятии имущества Момотова
Более 100 томов материалов приобщили по иску об изъятии имущества Момотова - 30.09.2025, ПРАЙМ
Более 100 томов материалов приобщили по иску об изъятии имущества Момотова
Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T11:03+0300
2025-09-30T11:03+0300
2025-09-30T11:03+0300
верховный суд
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_0:122:2646:1610_1920x0_80_0_0_2c77df4c8927a184fc55ebc9b7ab881e.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости адвокат второго ответчика предпринимателя Андрея Марченко Иван Дворовенко. "Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску", - сказал собеседник агентства
https://1prime.ru/20250930/obvinenie-862984483.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_169:0:2477:1731_1920x0_80_0_0_bf694cb6abd95514851094df6a4d6f85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд, общество
Более 100 томов материалов приобщили по иску об изъятии имущества Момотова
По иску об изъятии имущества экс-судьи Момотова приобщили 114 томов материалов
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости адвокат второго ответчика предпринимателя Андрея Марченко Иван Дворовенко.
"Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску", - сказал собеседник агентства
Свердловскому экс-вице-губернатору предъявили обвинение в мошенничестве