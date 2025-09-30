Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 100 томов материалов приобщили по иску об изъятии имущества Момотова - 30.09.2025
Более 100 томов материалов приобщили по иску об изъятии имущества Момотова
Более 100 томов материалов приобщили по иску об изъятии имущества Момотова - 30.09.2025, ПРАЙМ
Более 100 томов материалов приобщили по иску об изъятии имущества Момотова
Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T11:03+0300
2025-09-30T11:03+0300
верховный суд
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_0:122:2646:1610_1920x0_80_0_0_2c77df4c8927a184fc55ebc9b7ab881e.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости адвокат второго ответчика предпринимателя Андрея Марченко Иван Дворовенко. "Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску", - сказал собеседник агентства
Новости
ru-RU
верховный суд, общество
Верховный суд, Общество
11:03 30.09.2025
 
Более 100 томов материалов приобщили по иску об изъятии имущества Момотова

По иску об изъятии имущества экс-судьи Момотова приобщили 114 томов материалов

© РИА Новости . Мария Девахина
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости адвокат второго ответчика предпринимателя Андрея Марченко Иван Дворовенко.
"Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску", - сказал собеседник агентства
Свердловскому экс-вице-губернатору предъявили обвинение в мошенничестве
10:36
10:36
 
Верховный судОбщество
 
 
