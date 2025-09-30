https://1prime.ru/20250930/med-862981151.html

Цена на медь растет во вторник утром

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается на последних торгах квартала после выхода индекса деловой активности в Китае, который неожиданно увеличился за месяц, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.30 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,15% - до 4,8995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,28%, до 10 414 долларов, алюминия - на 0,88%, до 2 679 долларов, стоимость цинка снизилась на 1,8%, до 2 940,5 доллара. Ранее во вторник был опубликован индекс деловой активности в сфере промышленности Китая, по версии Rating Dog (ранее - издание Caixin). Он вырос до 51,2 пункта с 50,5 пунктов в августе, рынки же ожидали снижения показателя, до 50,3 пункта. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за состоянием его индустрии, и такие данные обещают рост спроса в том числе на промышленные металлы.

