Бумажные билеты будут продаваться в России, сообщили в Минтрансе - 30.09.2025
Бумажные билеты будут продаваться в России, сообщили в Минтрансе
2025-09-30T01:38+0300
2025-09-30T01:47+0300
бизнес
россия
рф
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Большинство билетов в России на самолеты и поезда продаются в электронном виде, но бумажные в обозримом будущем сохранятся как опция, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Там отметили, что полный переход на электронные билеты соответствует общемировой тенденции. "Уже сегодня большинство авиабилетов и проездных документов на железную дорогу выдается в электронном виде. Вместе с тем для удобства отдельных категорий пассажиров и в силу регуляторных и операционных требований бумажные билеты в обозримом будущем сохранятся как опция", - ответили в Минтрансе в преддверии международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025" на вопрос, сохранятся ли бумажные билеты для посадки в поезд и самолет в России или в будущем возможен полный отказ от них. "Целенаправленно и декларативно отказываться от бумаги в целом не планируется: приоритет остается за комфортом и доступностью услуг, а также за обеспечением надежных и совместимых с действующими системами процедур контроля и учета", - добавили в Минтрансе к вопросу об электронных и бумажных билетах.
01:38 30.09.2025 (обновлено: 01:47 30.09.2025)
 
Бумажные билеты будут продаваться в России, сообщили в Минтрансе

Минтранс: билеты в бумажном виде будут продаваться в России в ближайшем будущем

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Большинство билетов в России на самолеты и поезда продаются в электронном виде, но бумажные в обозримом будущем сохранятся как опция, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Там отметили, что полный переход на электронные билеты соответствует общемировой тенденции.
"Уже сегодня большинство авиабилетов и проездных документов на железную дорогу выдается в электронном виде. Вместе с тем для удобства отдельных категорий пассажиров и в силу регуляторных и операционных требований бумажные билеты в обозримом будущем сохранятся как опция", - ответили в Минтрансе в преддверии международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025" на вопрос, сохранятся ли бумажные билеты для посадки в поезд и самолет в России или в будущем возможен полный отказ от них.
"Целенаправленно и декларативно отказываться от бумаги в целом не планируется: приоритет остается за комфортом и доступностью услуг, а также за обеспечением надежных и совместимых с действующими системами процедур контроля и учета", - добавили в Минтрансе к вопросу об электронных и бумажных билетах.
 
Заголовок открываемого материала