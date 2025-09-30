https://1prime.ru/20250930/mishustin-862988006.html
Мишустин встретился с Лукашенко в Минске
Мишустин встретился с Лукашенко в Минске - 30.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин встретился с Лукашенко в Минске
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Минск встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T12:24+0300
2025-09-30T12:24+0300
2025-09-30T12:24+0300
политика
александр лукашенко
михаил мишустин
снг
минск
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Минск встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. Глава белорусского государства во вторник принял во Дворце Независимости участников заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Мишустин прилетел в Минск в понедельник. В белорусской столице премьер-министр РФ принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь". Во второй день визита глава российского правительства принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
https://1prime.ru/20250930/mishustin-862982394.html
минск
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_d0709dfcac7cbfd682d849675b545649.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, михаил мишустин, снг, минск, рф
Политика, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин, СНГ, МИНСК, РФ
Мишустин встретился с Лукашенко в Минске
Мишустин в ходе своего визита в Минск встретился с Лукашенко
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Минск встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Глава белорусского государства во вторник принял во Дворце Независимости участников заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).
Мишустин прилетел в Минск в понедельник. В белорусской столице премьер-министр РФ принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь".
Во второй день визита глава российского правительства принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета