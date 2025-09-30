https://1prime.ru/20250930/mishustin-862988142.html
Мишустин в Минске передал Лукашенко привет от Путина
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему привет от президента России Владимира Путина. Лукашенко во вторник принял Мишустина, который прибыл в Минск для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) 29-30 сентября. "Прежде всего – передаю вам привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. И, конечно, благодарю за традиционное гостеприимство. Радушие, с которым встретили российскую делегацию в Минске", - сказал Мишустин. -0-
