Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин в Минске передал Лукашенко привет от Путина - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250930/mishustin-862988142.html
Мишустин в Минске передал Лукашенко привет от Путина
Мишустин в Минске передал Лукашенко привет от Путина - 30.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин в Минске передал Лукашенко привет от Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему привет от президента России Владимира Путина. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T12:31+0300
2025-09-30T12:31+0300
политика
россия
минск
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему привет от президента России Владимира Путина. Лукашенко во вторник принял Мишустина, который прибыл в Минск для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) 29-30 сентября. "Прежде всего – передаю вам привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. И, конечно, благодарю за традиционное гостеприимство. Радушие, с которым встретили российскую делегацию в Минске", - сказал Мишустин. -0-
https://1prime.ru/20250929/mishustin-862966054.html
минск
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минск, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин
Политика, РОССИЯ, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Михаил Мишустин
12:31 30.09.2025
 
Мишустин в Минске передал Лукашенко привет от Путина

Мишустин на встрече с Лукашенко в Минске передал ему привет от Путина

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему привет от президента России Владимира Путина.
Лукашенко во вторник принял Мишустина, который прибыл в Минск для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) 29-30 сентября.
"Прежде всего – передаю вам привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. И, конечно, благодарю за традиционное гостеприимство. Радушие, с которым встретили российскую делегацию в Минске", - сказал Мишустин. -0-
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Мишустин рассказал о росте производства в России
Вчера, 19:18
 
ПолитикаРОССИЯМИНСКБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала