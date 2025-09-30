Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники атакуют россиян целой командой фейковых аккаунтов - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/moshenniki-862977949.html
Мошенники атакуют россиян целой командой фейковых аккаунтов
Мошенники атакуют россиян целой командой фейковых аккаунтов - 30.09.2025, ПРАЙМ
Мошенники атакуют россиян целой командой фейковых аккаунтов
Мошенники теперь атакуют россиян целой командой фейковых аккаунтов в мессенджерах, в которой, помимо фальшивого начальника, действуют несколько ложных коллег,... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T05:45+0300
2025-09-30T05:45+0300
технологии
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862977949.jpg?1759200328
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мошенники теперь атакуют россиян целой командой фейковых аккаунтов в мессенджерах, в которой, помимо фальшивого начальника, действуют несколько ложных коллег, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. "Компания F6 ... зафиксировала новый вариант мошеннической схемы FakeBoss, который получил название FakeTeam. Главные отличия нового сценария: атака на пользователя проводится не одним лжеруководителем, а целой "командой" фейковых аккаунтов, в которой, кроме фальшивого начальника жертвы, действуют еще несколько ложных коллег", - сказали в компании. По данным F6, злоумышленники используют в схеме FakeTeam фейковые аккаунты в том числе высокопоставленных чиновников и руководителей крупных компаний. Так, в чат добавляют посторонние аккаунты под нейтральными названиями: например, "Отдел кадров" или "Кадровая служба" и им подобные. Туда же добавляются еще несколько участников - фейковые аккаунты бывшего либо нынешнего руководителя пользователя, а также якобы его коллег, которые создают видимость активности. Злоумышленники могут использовать реальные фотографии людей, под которых маскируются. Однако реальный пользователь в таком чате – тот, на кого направлена атака, отметили специалисты. После того, как жертву добавят в чат, "руководитель" дает указания воспользоваться якобы Telegram-ботом госсервиса - для подтверждения данных - и сообщить шестизначный код, который выдаст бот. "Если жертва сообщит этот код фейковому руководителю, то преступники начинают следующий этап атаки с целью убедить пользователя, что его личный кабинет госсервиса взломан. Конечная цель злоумышленников – запугать пользователя и заставить его перевести деньги на якобы "безопасный счет", "досрочно погасить" кредит, который якобы взяли мошенники либо "задекларировать" свои сбережения и для этого передать их курьеру", - сказали в F6. "Специалисты департамента расследований F6 отмечают, что сценарий с коллективным давлением на жертву в групповом чате широко применялся злоумышленниками несколько лет назад в "группах смерти" – "Синих китах", - указали в компании. "Преступники создавали отдельный чат, в котором, кроме потенциальных жертв, также присутствовали фейковые пользователи. Их задачей было провоцировать участников чата на активные действия, которые могли создать угрозу для жизни и здоровья. Теперь киберпреступники адаптировали этот механизм под схему финансового мошенничества FakeBoss", - объяснили эксперты. Специалисты рекомендуют установить в мессенджерах запрет на звонки и сообщения от незнакомых пользователей, а также запреты на поиск по номеру и приглашения в чаты от незнакомых пользователей. Не стоит вступать в переписку, если пришло сообщение в мессенджере от имени руководителя с незнакомого аккаунта.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки
Технологии, Финансы, Банки
05:45 30.09.2025
 
Мошенники атакуют россиян целой командой фейковых аккаунтов

Мошенники атаковали россиян целой командой фейковых аккаунтов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мошенники теперь атакуют россиян целой командой фейковых аккаунтов в мессенджерах, в которой, помимо фальшивого начальника, действуют несколько ложных коллег, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.
"Компания F6 ... зафиксировала новый вариант мошеннической схемы FakeBoss, который получил название FakeTeam. Главные отличия нового сценария: атака на пользователя проводится не одним лжеруководителем, а целой "командой" фейковых аккаунтов, в которой, кроме фальшивого начальника жертвы, действуют еще несколько ложных коллег", - сказали в компании.
По данным F6, злоумышленники используют в схеме FakeTeam фейковые аккаунты в том числе высокопоставленных чиновников и руководителей крупных компаний.
Так, в чат добавляют посторонние аккаунты под нейтральными названиями: например, "Отдел кадров" или "Кадровая служба" и им подобные. Туда же добавляются еще несколько участников - фейковые аккаунты бывшего либо нынешнего руководителя пользователя, а также якобы его коллег, которые создают видимость активности. Злоумышленники могут использовать реальные фотографии людей, под которых маскируются. Однако реальный пользователь в таком чате – тот, на кого направлена атака, отметили специалисты.
После того, как жертву добавят в чат, "руководитель" дает указания воспользоваться якобы Telegram-ботом госсервиса - для подтверждения данных - и сообщить шестизначный код, который выдаст бот.
"Если жертва сообщит этот код фейковому руководителю, то преступники начинают следующий этап атаки с целью убедить пользователя, что его личный кабинет госсервиса взломан. Конечная цель злоумышленников – запугать пользователя и заставить его перевести деньги на якобы "безопасный счет", "досрочно погасить" кредит, который якобы взяли мошенники либо "задекларировать" свои сбережения и для этого передать их курьеру", - сказали в F6.
"Специалисты департамента расследований F6 отмечают, что сценарий с коллективным давлением на жертву в групповом чате широко применялся злоумышленниками несколько лет назад в "группах смерти" – "Синих китах", - указали в компании.
"Преступники создавали отдельный чат, в котором, кроме потенциальных жертв, также присутствовали фейковые пользователи. Их задачей было провоцировать участников чата на активные действия, которые могли создать угрозу для жизни и здоровья. Теперь киберпреступники адаптировали этот механизм под схему финансового мошенничества FakeBoss", - объяснили эксперты.
Специалисты рекомендуют установить в мессенджерах запрет на звонки и сообщения от незнакомых пользователей, а также запреты на поиск по номеру и приглашения в чаты от незнакомых пользователей. Не стоит вступать в переписку, если пришло сообщение в мессенджере от имени руководителя с незнакомого аккаунта.
 
ТехнологииФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала