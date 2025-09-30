Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей - 30.09.2025
Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей
Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей - 30.09.2025, ПРАЙМ
Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать им более 15 миллионов рублей якобы для обеспечения сохранности сбережений, сообщила... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T10:42+0300
2025-09-30T10:42+0300
мошенничество
санкт-петербург
финансы
общество
мошенники
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать им более 15 миллионов рублей якобы для обеспечения сохранности сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как рассказали в пресс-службе, 78-летний житель Петербурга обратился в полицию Василеостровского района в понедельник. По словам пенсионера, с 16 по 26 сентября ему звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками различных организаций, сообщали, что со счетами мужчины происходят подозрительные операции. "Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств убедили (пострадавшего - ред.) в парадной по адресу своего проживания передать курьеру 15 260 220 рублей", – рассказали в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
санкт-петербург
санкт-петербург, финансы, общество , мошенники
Мошенничество, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Финансы, Общество , МОШЕННИКИ
10:42 30.09.2025
 
Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей

Пенсионер в Петербурге передал мошенникам "для сохранности" более 15 млн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Автомобиль МВД России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать им более 15 миллионов рублей якобы для обеспечения сохранности сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как рассказали в пресс-службе, 78-летний житель Петербурга обратился в полицию Василеостровского района в понедельник. По словам пенсионера, с 16 по 26 сентября ему звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками различных организаций, сообщали, что со счетами мужчины происходят подозрительные операции.
"Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств убедили (пострадавшего - ред.) в парадной по адресу своего проживания передать курьеру 15 260 220 рублей", – рассказали в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
