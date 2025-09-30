https://1prime.ru/20250930/moshenniki-862984593.html
Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать им более 15 миллионов рублей якобы для обеспечения сохранности сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как рассказали в пресс-службе, 78-летний житель Петербурга обратился в полицию Василеостровского района в понедельник. По словам пенсионера, с 16 по 26 сентября ему звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками различных организаций, сообщали, что со счетами мужчины происходят подозрительные операции. "Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств убедили (пострадавшего - ред.) в парадной по адресу своего проживания передать курьеру 15 260 220 рублей", – рассказали в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
