https://1prime.ru/20250930/moshenniki-862984593.html

Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей

Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей - 30.09.2025, ПРАЙМ

Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей

Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать им более 15 миллионов рублей якобы для обеспечения сохранности сбережений, сообщила... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T10:42+0300

2025-09-30T10:42+0300

2025-09-30T10:42+0300

мошенничество

санкт-петербург

финансы

общество

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0e/859453131_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a8094b01d03b72f76d3d3448bb670da9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать им более 15 миллионов рублей якобы для обеспечения сохранности сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как рассказали в пресс-службе, 78-летний житель Петербурга обратился в полицию Василеостровского района в понедельник. По словам пенсионера, с 16 по 26 сентября ему звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками различных организаций, сообщали, что со счетами мужчины происходят подозрительные операции. "Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств убедили (пострадавшего - ред.) в парадной по адресу своего проживания передать курьеру 15 260 220 рублей", – рассказали в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.

https://1prime.ru/20250929/mts-862926030.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, финансы, общество , мошенники