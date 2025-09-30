https://1prime.ru/20250930/moskvichi-862977745.html

Москвичи могут выбрать необычные туристические маршруты

2025-09-30T05:21+0300

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Москвичи и гости столицы могут выбрать необычные туристические маршруты, например, пройтись по яблоневым садам, заглянуть в старинные гроты XVIII века, оказаться на станциях-призраках метро или почувствовать себя героем культового фильма, сообщила РИА Новости заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы, член жюри премии "Путеводная звезда 2025" Алина Арутюнова. "Когда мы думаем о прогулках по Москве, почти всегда в первую очередь представляем Красную площадь и Кремль. Но город куда богаче, чем привычный туристический центр. В нём есть целые маршруты, которые редко встречаются в стандартных гид-книгах, но именно они позволяют почувствовать настоящую атмосферу столицы", - отметила Арутюнова. По ее словам, одним из таких направлений является "Зеленое кольцо Москвы" - протяженный маршрут длиной более 150 километров, который объединяет природные зоны города: парки, поймы рек, заказники и скверы. Его удобно делить на небольшие участки и проходить пешком или на велосипеде. Особенно впечатляют фрагменты вдоль Ботанического сада. "Тем, кто ищет камерные прогулки, подойдут Свибловские пруды и набережная вдоль Яузы. Здесь деревянные настилы, мостики, тихие луга и настоящий родник - всё это создает ощущение, что вы оказались за городом, хотя до центра всего несколько станций метро. Для любителей истории интересным открытием станет Лефортовский парк с его старинным гротом Растрелли и прудами. Атмосфера здесь хранит дух XVIII века, а прогулка в сумерках превращает парк в почти театральное пространство. Необычное сочетание природы и архитектуры можно найти и в парке "Отрада" в Отрадном: речка Лихоборка, пешеходные мостики и деревянные настилы делают его отличным местом для прогулки вдали от туристической суеты", - рассказала эксперт. Она отметила, что Москва удивляет и своими кварталами. Так, Поварская улица или район Ивановской горки открывают другую столицу - с узкими переулками, старинными фасадами, купеческими домами и тишиной, которая почти не ощущается в большом городе. А внимательные путешественники могут найти уникальные архитектурные объекты: Саввинское подворье на Тверской с изразцами и резьбой, конструктивистский дом Моссельпрома или квартиру-музей Наркомата путей сообщения с подлинной атмосферой 1930-х годов. "Среди новых открытий - яблоневые сады на Кутузовском проспекте. Весной и летом более тысячи деревьев превращают этот участок Москвы в цветущий и ароматный коридор, который неожиданно соседствует с шумной магистралью. Необычные маршруты можно найти и под землей: заброшенные или неиспользуемые станции метро, которые называют "станциями-призраками". Экскурсии по таким объектам позволяют взглянуть на подземную Москву иначе: как на город внутри города, где сохранились пласты архитектуры и истории, закрытые от повседневных глаз", - рассказала Арутюнова. Собеседница агентства уточнила, что один занимательный тематический маршрут для любителей фильмов начинается с Центрального музея кино на ВДНХ, где можно увидеть редкие экспонаты, афиши и реквизит, использовавшиеся в культовых картинах. Далее путь ведет к улицам и зданиям, знакомым по советскому и современному кинематографу: Чистопрудный бульвар и его окрестности, где снимали "Покровские ворота"; Патриаршие пруды, знакомые по экранизациям "Мастера и Маргариты"; Новодевичий монастырь и пруд, запечатленные в десятках кинолент - от "Весны на Заречной улице" до современных сериалов. Маршрут можно завершить прогулкой по Арбату, где снимали фильм "Москва слезам не верит" и многие другие картины. Здесь знакомые каждому россиянину сцены оживают прямо во время прогулки, позволяя почувствовать себя героем фильма, добавила Арутюнова. "Москва раскрывается во всей своей многогранности, стоит лишь выйти за пределы привычных маршрутов. Именно в этом и заключается настоящая магия путешествий по столице", - заключила эксперт.

