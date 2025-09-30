https://1prime.ru/20250930/nasa-862983952.html

В НАСА рассказали о планах по строительству деревни на Луне

В НАСА рассказали о планах по строительству деревни на Луне - 30.09.2025, ПРАЙМ

В НАСА рассказали о планах по строительству деревни на Луне

Американское космическое агентство НАСА хочет построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди, к 2035 году, заявил исполняющий обязанности главы агентства | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T10:17+0300

2025-09-30T10:17+0300

2025-09-30T10:17+0300

наса

сша

луна

https://cdnn.1prime.ru/img/82633/39/826333905_0:77:2068:1240_1920x0_80_0_0_be3c537aba69b8dab21cf379796b1de1.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американское космическое агентство НАСА хочет построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди, к 2035 году, заявил исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее. "Мы сможем поддерживать человеческую жизнь на Луне... мы построим инфраструктуру на Луне. Может, и не просто станцию, а деревню с людьми", - заявил Даффи, отвечая на вопрос ведущего, как США видят успех в сфере астронавтики через 10 лет. Он добавил, что после постройки деревни на Луне НАСА планирует семимильными шагами идти к высадке на Марс. В сентябре Даффи заявлял, что в рамках миссии Artemis III по исследованию Луны, которую НАСА планирует совершить в середине 2027 года, астронавты будут находиться на планете от восьми до двенадцати дней. На данный момент самый долгий срок пребывания на Луне составил три дня. Даффи также заявлял в интервью телеканалу Fox News в сентябре, что США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, и эта миссия займет более восьми месяцев. В качестве подготовки НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища.

https://1prime.ru/20250820/rossiya-861012955.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

наса, сша, луна