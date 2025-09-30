Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАСА рассказали о планах по строительству деревни на Луне - 30.09.2025
В НАСА рассказали о планах по строительству деревни на Луне
В НАСА рассказали о планах по строительству деревни на Луне - 30.09.2025, ПРАЙМ
В НАСА рассказали о планах по строительству деревни на Луне
Американское космическое агентство НАСА хочет построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди, к 2035 году, заявил исполняющий обязанности главы агентства | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T10:17+0300
2025-09-30T10:17+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американское космическое агентство НАСА хочет построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди, к 2035 году, заявил исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее. "Мы сможем поддерживать человеческую жизнь на Луне... мы построим инфраструктуру на Луне. Может, и не просто станцию, а деревню с людьми", - заявил Даффи, отвечая на вопрос ведущего, как США видят успех в сфере астронавтики через 10 лет. Он добавил, что после постройки деревни на Луне НАСА планирует семимильными шагами идти к высадке на Марс. В сентябре Даффи заявлял, что в рамках миссии Artemis III по исследованию Луны, которую НАСА планирует совершить в середине 2027 года, астронавты будут находиться на планете от восьми до двенадцати дней. На данный момент самый долгий срок пребывания на Луне составил три дня. Даффи также заявлял в интервью телеканалу Fox News в сентябре, что США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, и эта миссия займет более восьми месяцев. В качестве подготовки НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища.
10:17 30.09.2025
 
В НАСА рассказали о планах по строительству деревни на Луне

В НАСА намерены к 2035 году построить на Луне деревню, в которой смогут жить люди

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Луна. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американское космическое агентство НАСА хочет построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди, к 2035 году, заявил исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее.
"Мы сможем поддерживать человеческую жизнь на Луне... мы построим инфраструктуру на Луне. Может, и не просто станцию, а деревню с людьми", - заявил Даффи, отвечая на вопрос ведущего, как США видят успех в сфере астронавтики через 10 лет.
Он добавил, что после постройки деревни на Луне НАСА планирует семимильными шагами идти к высадке на Марс.
В сентябре Даффи заявлял, что в рамках миссии Artemis III по исследованию Луны, которую НАСА планирует совершить в середине 2027 года, астронавты будут находиться на планете от восьми до двенадцати дней. На данный момент самый долгий срок пребывания на Луне составил три дня.
Даффи также заявлял в интервью телеканалу Fox News в сентябре, что США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, и эта миссия займет более восьми месяцев. В качестве подготовки НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Атом и космос десятками лет идут рука об руку, заявил глава "Роскосмоса"
20 августа, 23:07
 
Заголовок открываемого материала