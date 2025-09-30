https://1prime.ru/20250930/nasa-862983952.html
В НАСА рассказали о планах по строительству деревни на Луне
Американское космическое агентство НАСА хочет построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди, к 2035 году, заявил исполняющий обязанности главы агентства | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американское космическое агентство НАСА хочет построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди, к 2035 году, заявил исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее. "Мы сможем поддерживать человеческую жизнь на Луне... мы построим инфраструктуру на Луне. Может, и не просто станцию, а деревню с людьми", - заявил Даффи, отвечая на вопрос ведущего, как США видят успех в сфере астронавтики через 10 лет. Он добавил, что после постройки деревни на Луне НАСА планирует семимильными шагами идти к высадке на Марс. В сентябре Даффи заявлял, что в рамках миссии Artemis III по исследованию Луны, которую НАСА планирует совершить в середине 2027 года, астронавты будут находиться на планете от восьми до двенадцати дней. На данный момент самый долгий срок пребывания на Луне составил три дня. Даффи также заявлял в интервью телеканалу Fox News в сентябре, что США планируют отправить людей на Марс в начале 2030-х годов, и эта миссия займет более восьми месяцев. В качестве подготовки НАСА в октябре запустит годовую симуляцию жизни астронавтов на Марсе, поместив четырех волонтеров в напечатанную на 3D-принтере модель жилища.
