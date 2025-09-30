Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАТО придумали новое оправдание помощи Киеву - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/nato-863012553.html
В НАТО придумали новое оправдание помощи Киеву
В НАТО придумали новое оправдание помощи Киеву - 30.09.2025, ПРАЙМ
В НАТО придумали новое оправдание помощи Киеву
Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его комментарии опубликованы на официальном... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T22:28+0300
2025-09-30T22:28+0300
украина
латвия
марк рютте
нато
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его комментарии опубликованы на официальном сайте военного союза."Украина служит нашей первой линией защиты. Мы поддерживаем их, потому что это связано с нашими ценностями и общей безопасностью", — заявил Рютте.Кроме того, генеральный секретарь отметил инициативу по созданию "стены дронов". "Что касается проекта по возведению стены дронов, то, по моему мнению, это отличная идея. Она необходима, поскольку мы не можем позволить себе тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего несколько тысяч", — подчеркнул Рютте. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал, что системы ПВО в странах НАТО еще не достигли совершенства, так как приходится использовать дорогие зенитные ракеты на дешевые дроны. Агентство Рейтер сообщило 18 сентября, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс планирует обсудить с военными лидерами ЕС возможность создания "стены дронов" вдоль восточной границы альянса. В понедельник словацкий портал Pravda, ссылаясь на Politico, сообщил, что представители семи европейских стран, Украины и Европейской комиссии в пятницу намереваются обсудить ускорение постройки так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского союза. Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в разговоре с РИА Новости отметил, что пока нет ясности в параметрах обсуждаемой в ЕС "стены от дронов", и что шумиха вокруг попадания некоторых БПЛА на территорию союза раздувается для оправдания военных расходов.
https://1prime.ru/20250930/ssha-863010577.html
https://1prime.ru/20250930/ukraina-863011647.html
https://1prime.ru/20250919/nato-862491623.html
украина
латвия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77df3d93120a8660baca12e43e09e249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, латвия, марк рютте, нато, ес, politico
УКРАИНА, ЛАТВИЯ, Марк Рютте, НАТО, ЕС, Politico
22:28 30.09.2025
 
В НАТО придумали новое оправдание помощи Киеву

Рютте назвал Украину первой линией обороны НАТО

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его комментарии опубликованы на официальном сайте военного союза.
"Украина служит нашей первой линией защиты. Мы поддерживаем их, потому что это связано с нашими ценностями и общей безопасностью", — заявил Рютте.
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу
21:12
Кроме того, генеральный секретарь отметил инициативу по созданию "стены дронов".
"Что касается проекта по возведению стены дронов, то, по моему мнению, это отличная идея. Она необходима, поскольку мы не можем позволить себе тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего несколько тысяч", — подчеркнул Рютте.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
В США забили тревогу из-за провокационного плана по Украине
21:45
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал, что системы ПВО в странах НАТО еще не достигли совершенства, так как приходится использовать дорогие зенитные ракеты на дешевые дроны.
Агентство Рейтер сообщило 18 сентября, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс планирует обсудить с военными лидерами ЕС возможность создания "стены дронов" вдоль восточной границы альянса. В понедельник словацкий портал Pravda, ссылаясь на Politico, сообщил, что представители семи европейских стран, Украины и Европейской комиссии в пятницу намереваются обсудить ускорение постройки так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского союза.
Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в разговоре с РИА Новости отметил, что пока нет ясности в параметрах обсуждаемой в ЕС "стены от дронов", и что шумиха вокруг попадания некоторых БПЛА на территорию союза раздувается для оправдания военных расходов.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
В Германии предложили создать "стену дронов" вдоль восточной границы НАТО
19 сентября, 10:52
 
УКРАИНАЛАТВИЯМарк РюттеНАТОЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала