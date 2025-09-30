В НАТО придумали новое оправдание помощи Киеву

https://1prime.ru/20250930/nato-863012553.html

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его комментарии опубликованы на официальном сайте военного союза."Украина служит нашей первой линией защиты. Мы поддерживаем их, потому что это связано с нашими ценностями и общей безопасностью", — заявил Рютте.Кроме того, генеральный секретарь отметил инициативу по созданию "стены дронов". "Что касается проекта по возведению стены дронов, то, по моему мнению, это отличная идея. Она необходима, поскольку мы не можем позволить себе тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего несколько тысяч", — подчеркнул Рютте. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал, что системы ПВО в странах НАТО еще не достигли совершенства, так как приходится использовать дорогие зенитные ракеты на дешевые дроны. Агентство Рейтер сообщило 18 сентября, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс планирует обсудить с военными лидерами ЕС возможность создания "стены дронов" вдоль восточной границы альянса. В понедельник словацкий портал Pravda, ссылаясь на Politico, сообщил, что представители семи европейских стран, Украины и Европейской комиссии в пятницу намереваются обсудить ускорение постройки так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского союза. Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в разговоре с РИА Новости отметил, что пока нет ясности в параметрах обсуждаемой в ЕС "стены от дронов", и что шумиха вокруг попадания некоторых БПЛА на территорию союза раздувается для оправдания военных расходов.

