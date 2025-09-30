https://1prime.ru/20250930/niderlandy-862988319.html

Нидерланды разместят в Польше Patriot и системы борьбы с БПЛА

Нидерланды разместят в Польше Patriot и системы борьбы с БПЛА

2025-09-30T12:37+0300

ГААГА, 30 сен - ПРАЙМ. Нидерланды с декабря разместят в Польше ЗРК Patriot, Nasams и системы борьбы с беспилотниками, говорится в сообщении минобороны королевства. "С декабря Нидерланды разместят в Польше Patriot, Nasams и системы борьбы с беспилотниками для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства во вторник. Ранее минобороны королевство сообщало, что Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). В сентябре Нидерланды направили в Польшу истребители F-35, их развертывание продлится до 1 декабря. Как отмечал министр обороны страны Рубен Брекелманс, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет.

