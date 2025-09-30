https://1prime.ru/20250930/nike-863015991.html

Прибыль Nike в первом квартале сократилась на 31 процент

Прибыль Nike в первом квартале сократилась на 31 процент - 30.09.2025, ПРАЙМ

Прибыль Nike в первом квартале сократилась на 31 процент

Читая прибыль американского производителя спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2025-2026 финансового года, завершившегося 31 августа, сократилась... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T23:51+0300

2025-09-30T23:51+0300

2025-09-30T23:51+0300

бизнес

европа

ближний восток

африка

nike

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/863015839_0:148:3239:1969_1920x0_80_0_0_5e48ece807f1f69dd92169027fa82350.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Читая прибыль американского производителя спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2025-2026 финансового года, завершившегося 31 августа, сократилась на 31% в годовом выражении, до 727 миллионов долларов, сообщается в финансовом отчете компании. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 0,49 доллара с 0,7 доллара годом ранее при прогнозе в 0,27 доллара. Выручка компании за три месяца поднялась на 1%, до 11,72 миллиарда долларов при прогнозе в 10,97 миллиарда. Выручка бренда Nike выросла на 2%, до 11,362 миллиарда. Выручка компании в Северной Америке выросла на 4%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки - на 6%. Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки увеличилась на 2%, а в Китае - снизилась на 9%. После закрытия основных торгов вторника акции компании дорожают на 1,5%. Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).

https://1prime.ru/20250804/intersport-860315714.html

европа

ближний восток

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, европа, ближний восток, африка, nike, мировая экономика