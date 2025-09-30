Прибыль Nike в первом квартале сократилась на 31 процент

https://1prime.ru/20250930/nike-863015991.html
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Читая прибыль американского производителя спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2025-2026 финансового года, завершившегося 31 августа, сократилась на 31% в годовом выражении, до 727 миллионов долларов, сообщается в финансовом отчете компании. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 0,49 доллара с 0,7 доллара годом ранее при прогнозе в 0,27 доллара. Выручка компании за три месяца поднялась на 1%, до 11,72 миллиарда долларов при прогнозе в 10,97 миллиарда. Выручка бренда Nike выросла на 2%, до 11,362 миллиарда. Выручка компании в Северной Америке выросла на 4%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки - на 6%. Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки увеличилась на 2%, а в Китае - снизилась на 9%. После закрытия основных торгов вторника акции компании дорожают на 1,5%. Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
