Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прибыль Nike в первом квартале сократилась на 31 процент - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/nike-863015991.html
Прибыль Nike в первом квартале сократилась на 31 процент
Прибыль Nike в первом квартале сократилась на 31 процент - 30.09.2025, ПРАЙМ
Прибыль Nike в первом квартале сократилась на 31 процент
Читая прибыль американского производителя спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2025-2026 финансового года, завершившегося 31 августа, сократилась... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T23:51+0300
2025-09-30T23:51+0300
бизнес
европа
ближний восток
африка
nike
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/863015839_0:148:3239:1969_1920x0_80_0_0_5e48ece807f1f69dd92169027fa82350.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Читая прибыль американского производителя спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2025-2026 финансового года, завершившегося 31 августа, сократилась на 31% в годовом выражении, до 727 миллионов долларов, сообщается в финансовом отчете компании. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 0,49 доллара с 0,7 доллара годом ранее при прогнозе в 0,27 доллара. Выручка компании за три месяца поднялась на 1%, до 11,72 миллиарда долларов при прогнозе в 10,97 миллиарда. Выручка бренда Nike выросла на 2%, до 11,362 миллиарда. Выручка компании в Северной Америке выросла на 4%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки - на 6%. Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки увеличилась на 2%, а в Китае - снизилась на 9%. После закрытия основных торгов вторника акции компании дорожают на 1,5%. Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
https://1prime.ru/20250804/intersport-860315714.html
европа
ближний восток
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/863015839_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_66a790e77336ac330539c577aca14b64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, европа, ближний восток, африка, nike, мировая экономика
Бизнес, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА, Nike, Мировая экономика
23:51 30.09.2025
 
Прибыль Nike в первом квартале сократилась на 31 процент

Чистая прибыль Nike в I квартале 2025-2026 фингода снизилась на 31%, до $727 млн

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМагазин Nike
Магазин Nike - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Магазин Nike. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Читая прибыль американского производителя спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2025-2026 финансового года, завершившегося 31 августа, сократилась на 31% в годовом выражении, до 727 миллионов долларов, сообщается в финансовом отчете компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 0,49 доллара с 0,7 доллара годом ранее при прогнозе в 0,27 доллара.
Выручка компании за три месяца поднялась на 1%, до 11,72 миллиарда долларов при прогнозе в 10,97 миллиарда. Выручка бренда Nike выросла на 2%, до 11,362 миллиарда.
Выручка компании в Северной Америке выросла на 4%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки - на 6%. Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки увеличилась на 2%, а в Китае - снизилась на 9%.
После закрытия основных торгов вторника акции компании дорожают на 1,5%.
Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
#Панорама столицы Бангладеш города Дакка - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Крупнейший спортивный ритейлер ФРГ может перенести производство в Китай
4 августа, 22:50
 
БизнесЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКАФРИКАNikeМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала