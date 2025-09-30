https://1prime.ru/20250930/novostroyki-862981850.html

"Яндекс" отметил подорожание новостроек в городах-миллионниках

"Яндекс" отметил подорожание новостроек в городах-миллионниках - 30.09.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" отметил подорожание новостроек в городах-миллионниках

Новостройки в российских городах-миллионниках за сентябрь подорожали в среднем всего на 0,3% - до 191 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в "Яндекс... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T09:15+0300

2025-09-30T09:15+0300

2025-09-30T09:15+0300

недвижимость

яндекс недвижимость

бизнес

новостройки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111382_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_45d793c104f4e020e885393efdeec712.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Новостройки в российских городах-миллионниках за сентябрь подорожали в среднем всего на 0,3% - до 191 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в "Яндекс Недвижимости". По данным сервиса, первичное жилье подорожало в десяти из 16 мегаполисов, в пяти подешевело, и еще в одном медианная цена квадратного метра осталась прежней. Объем предложения относительно августа снизился на 2,2%. "На фоне старта снижения ключевой ставки рынок жилой недвижимости начал оживляться уже в середине лета, наиболее доступные по цене лоты традиционно первыми начали выходить из экспозиции, что повлияло на рост медианной цены витрины городов-мегаполисов. Во всех мегаполисах, где в сентябре медианная цена квадратного метра росла, мы наблюдаем сокращение объема доступных предложений", - прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. Наиболее ощутимый рост медианной стоимости квадратного метра произошел в Краснодаре (+4,2%, до 158 тысяч рублей за "квадрат"), Санкт-Петербурге (+3,8%, до 294 тысяч рублей) и Перми (+2,6%, до 167 тысяч рублей). Москва показала рост на 0,9% (до 478 тысяч рублей), говорится в сообщении. А миллионниками с самой сильной отрицательной динамикой, как указывается в нем, стали Челябинск (-5,2%, до 159 тысяч рублей за "квадрат"), Уфа (-3,6%, до 169 тысяч рублей) и Волгоград (-3%, до 124 тысяч рублей).

https://1prime.ru/20250912/tsena-862169907.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, яндекс недвижимость, бизнес, новостройки