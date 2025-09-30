"Яндекс" отметил подорожание новостроек в городах-миллионниках

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250930/novostroyki-862981850.html
2025-09-30T09:15+0300
2025-09-30T09:15+0300
недвижимость
яндекс недвижимость
бизнес
новостройки
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Новостройки в российских городах-миллионниках за сентябрь подорожали в среднем всего на 0,3% - до 191 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в "Яндекс Недвижимости". По данным сервиса, первичное жилье подорожало в десяти из 16 мегаполисов, в пяти подешевело, и еще в одном медианная цена квадратного метра осталась прежней. Объем предложения относительно августа снизился на 2,2%. "На фоне старта снижения ключевой ставки рынок жилой недвижимости начал оживляться уже в середине лета, наиболее доступные по цене лоты традиционно первыми начали выходить из экспозиции, что повлияло на рост медианной цены витрины городов-мегаполисов. Во всех мегаполисах, где в сентябре медианная цена квадратного метра росла, мы наблюдаем сокращение объема доступных предложений", - прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. Наиболее ощутимый рост медианной стоимости квадратного метра произошел в Краснодаре (+4,2%, до 158 тысяч рублей за "квадрат"), Санкт-Петербурге (+3,8%, до 294 тысяч рублей) и Перми (+2,6%, до 167 тысяч рублей). Москва показала рост на 0,9% (до 478 тысяч рублей), говорится в сообщении. А миллионниками с самой сильной отрицательной динамикой, как указывается в нем, стали Челябинск (-5,2%, до 159 тысяч рублей за "квадрат"), Уфа (-3,6%, до 169 тысяч рублей) и Волгоград (-3%, до 124 тысяч рублей).
https://1prime.ru/20250912/tsena-862169907.html
недвижимость, яндекс недвижимость, бизнес, новостройки
Недвижимость, Яндекс Недвижимость, Бизнес, новостройки
09:15 30.09.2025
 
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Новостройки в российских городах-миллионниках за сентябрь подорожали в среднем всего на 0,3% - до 191 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в "Яндекс Недвижимости".
По данным сервиса, первичное жилье подорожало в десяти из 16 мегаполисов, в пяти подешевело, и еще в одном медианная цена квадратного метра осталась прежней. Объем предложения относительно августа снизился на 2,2%.
"На фоне старта снижения ключевой ставки рынок жилой недвижимости начал оживляться уже в середине лета, наиболее доступные по цене лоты традиционно первыми начали выходить из экспозиции, что повлияло на рост медианной цены витрины городов-мегаполисов. Во всех мегаполисах, где в сентябре медианная цена квадратного метра росла, мы наблюдаем сокращение объема доступных предложений", - прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.
Наиболее ощутимый рост медианной стоимости квадратного метра произошел в Краснодаре (+4,2%, до 158 тысяч рублей за "квадрат"), Санкт-Петербурге (+3,8%, до 294 тысяч рублей) и Перми (+2,6%, до 167 тысяч рублей). Москва показала рост на 0,9% (до 478 тысяч рублей), говорится в сообщении.
А миллионниками с самой сильной отрицательной динамикой, как указывается в нем, стали Челябинск (-5,2%, до 159 тысяч рублей за "квадрат"), Уфа (-3,6%, до 169 тысяч рублей) и Волгоград (-3%, до 124 тысяч рублей).
В России стабилизировался ценовой разрыв между новостройками и вторичкой
12 сентября, 09:30
12 сентября, 09:30
 
НедвижимостьЯндекс НедвижимостьБизнесновостройки
 
 
