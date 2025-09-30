Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.09.2025
Nvidia обновила исторический рекорд по капитализации
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский разработчик графических процессоров Nvidia стал первой компанией в истории, чья капитализация превысила отметку в 4,5 триллиона долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.54 мск цена акций Nvidia на бирже Nasdaq росла на 2,46%, до 186,32 доллара. Таким образом, капитализация компании составила 4,53 триллиона долларов. Акции компании также обновили исторический рекорд, максимально цена поднималась до 187,35 доллара. Второе место по капитализации занимает Microsoft - 3,83 триллиона долларов, третьей стала корпорация Apple - 3,78 триллиона долларов.
19:42 30.09.2025
 
Nvidia обновила исторический рекорд по капитализации

Nvidia стала первой компанией в истории с капитализацией в $4,5 трлн

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский разработчик графических процессоров Nvidia стал первой компанией в истории, чья капитализация превысила отметку в 4,5 триллиона долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.54 мск цена акций Nvidia на бирже Nasdaq росла на 2,46%, до 186,32 доллара. Таким образом, капитализация компании составила 4,53 триллиона долларов.
Акции компании также обновили исторический рекорд, максимально цена поднималась до 187,35 доллара.
Второе место по капитализации занимает Microsoft - 3,83 триллиона долларов, третьей стала корпорация Apple - 3,78 триллиона долларов.
