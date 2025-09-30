Объем сделок со складами в Московском регионе упадет на 43%

https://1prime.ru/20250930/obem-862977458.html

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем сделок со складами Московского региона по итогам 2025 года упадет на 43% по сравнению с 2024 годом, до 1,6 миллиона квадратных метров, в том время как ввод складской недвижимости вырастет, прогнозирует директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров. "На конъюнктуру влияет крайне низкий потребительский спрос в России на фоне высокой инфляции и дорогих банковских кредитов. Девелоперы активизировали спекулятивное строительство на волне высокого спроса прошлых лет, но текущий спрос не успевает за предложением, что оказывает давление на реальный уровень ставок аренды и стоимости покупки складской недвижимости" - рассказал Федоров РИА Недвижимость. По его словам, за девять месяцев текущего года в Москве и области уже ввели 690 тысяч квадратных метров складов, а до конца года ожидается еще 1,71 миллиона "квадратов" складских площадей. Таким образом, ввод складов в регионе по итогам 2025 года вырастет на 68% по сравнению с 2024 годом, до 2,4 миллиона квадратных метров. По данным компании, в некоторых ключевых складских кластерах региона вакансия уже сегодня превышает 10%, как, например, в кластере Домодедово (10%) и Новорижском (21%). Федоров добавил, что в сложившихся условиях собственники вынуждены быть более гибкими и лояльными к арендаторам и взвешенно подходить к новому строительству. "Инвесторам стоит обратить внимание на объекты в дефицитных локациях и сегмент light industrial, где спрос остается стабильным. Для арендаторов текущий период — возможность заключить договоры на выгодных условиях со скидками до 10-15%. Мы ожидаем, что до конца 2025 года рынок "нащупает дно", и при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики Центробанка ставки могут начать расти уже в конце 2026 года", — резюмировал он.

