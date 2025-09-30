https://1prime.ru/20250930/obvinenie-862983821.html

Бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода предъявлено обвинение во взяточничестве

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Бывшему замглавы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Штокман арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере - дело касается событий, произошедших несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода. "Бывшему первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода предъявлено обвинение в совершении преступления… "получение должностным лицом взятки в особо крупном размере", - сказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что следствие устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Штокман был назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 28 сентября 2020 года, с 14 декабря 2020 года он стал первым заместителем главы администрации города. В конце сентября 2022 года Штокман ушел на СВО, при этом должность за ним сохранялась, хотя фактически он уже не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации. Месяц назад - 27 августа - глава города Юрий Шалабаев сообщил, что Штокман покинул должность.

