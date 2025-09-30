https://1prime.ru/20250930/obvinenie-862984483.html
Свердловскому экс-вице-губернатору предъявили обвинение в мошенничестве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – ПРАЙМ. Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявили обвинение в мошенничестве, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова. "В настоящее время ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение – ред.). Чемезов вину не признает", – сказала собеседница агентства.
