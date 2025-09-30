У главы Крымского района Кубани начали обыски

https://1prime.ru/20250930/obyski-862987188.html
2025-09-30T12:08+0300
россия
кубань
обыски
КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Обыски проходят у главы Крымского района Кубани Сергея Леся, к которому ранее прокуратура подала иск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Идут обыски", - сказал собеседник агентства.
кубань
КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Обыски проходят у главы Крымского района Кубани Сергея Леся, к которому ранее прокуратура подала иск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Идут обыски", - сказал собеседник агентства.
