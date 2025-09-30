Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У главы Крымского района Кубани начали обыски - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/obyski-862987188.html
У главы Крымского района Кубани начали обыски
У главы Крымского района Кубани начали обыски - 30.09.2025, ПРАЙМ
У главы Крымского района Кубани начали обыски
Обыски проходят у главы Крымского района Кубани Сергея Леся, к которому ранее прокуратура подала иск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T12:08+0300
2025-09-30T12:08+0300
россия
кубань
обыски
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852289_0:54:3447:1993_1920x0_80_0_0_f75beca9f9729a5081aa48d6d96f4836.jpg
КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Обыски проходят у главы Крымского района Кубани Сергея Леся, к которому ранее прокуратура подала иск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Идут обыски", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250930/sud-862985463.html
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852289_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_89d90e7b3e3e8df4bed3abe3595fe165.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кубань, обыски
РОССИЯ, КУБАНЬ, обыски
12:08 30.09.2025
 
У главы Крымского района Кубани начали обыски

У главы Крымского района Кубани Сергея Леся проходят обыски

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Автомобиль МВД России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Обыски проходят у главы Крымского района Кубани Сергея Леся, к которому ранее прокуратура подала иск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Идут обыски", - сказал собеседник агентства.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Суд арестовал компаньона судьи Момотова
11:08
 
РОССИЯКУБАНЬобыски
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала