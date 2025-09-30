https://1prime.ru/20250930/oklady-862976760.html

Оклады сотрудников федеральных учреждений и госслужащих проиндексируют

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Оклады сотрудников федеральных учреждений и госслужащих проиндексируют в России с 1 октября 2025 года на 7,6%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 октября 2025 года федеральные учреждения начислят сотрудникам обновленные оклады: индексация составит 7,6%", - сказал Говырин. По его словам, правовую основу решения задает распоряжение правительства № 2071‑р от 1 августа 2025 года, мера затрагивает только тех, чья зарплата формируется из федерального бюджета; региональные и муниципальные организации в эту волну не входят. "Перечень включает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных служащих, у которых система оплаты труда установлена постановлением № 583 от 2008 года, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений ведомств с военной или приравненной к ней службой. Общий знаменатель один: источник выплат - федеральная казна", - отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что индексация применяется к должностным окладам и тарифным ставкам; все надбавки и доплаты, рассчитанные в процентах от оклада, в том числе выслуга, условия труда, стимулирующие коэффициенты, пересчитываются по новой базе. "Фиксированные доплаты в абсолютных рублях не меняются, если отдельно не принято решение об их повышении. Из-за этого итоговая прибавка у каждого разная: чем больше доля "процентных" выплат, тем заметнее общий прирост дохода. Чтобы прикинуть результат, достаточно умножить оклад на 1,076. Было 30 000 рублей - станет 32 280. Если к окладу привязана надбавка 50%, она вырастет с 15 000 до 16 140, и суммарный доход прибавит свыше двух тысяч. При окладе 50 000 новая база составит 53 800; на нее автоматически наложатся все процентные выплаты", - рассказал он. Говырин добавил, что начисление пройдет в рамках обычного графика заработной платы за октябрь; если дата перечисления попадает на конец месяца, возможна доплата в следующем платёжном цикле, но расчёт ведётся именно с 1 октября. "Учителя, воспитатели, врачи поликлиник и другие сотрудники, финансируемые из региональных и муниципальных бюджетов, под октябрьскую федеральную индексацию не подпадают - решения по ним принимают субъекты и муниципалитеты. Для федерального сектора средства предусмотрены заранее в лимитах получателей, бухгалтерии обновляют штатные расписания и начисления без заявлений со стороны работников", - заключил депутат.

