В Кремле оценили работу Лаврова на генассамблее ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно. | 30.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно. "Напряженнейшая работа, конечно же. Очень позитивно оцениваются все результаты. Результаты действительно насыщенные, содержательные", - сказал Песков журналистам. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. -0-

