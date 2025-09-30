https://1prime.ru/20250930/oon-862990309.html
В Кремле оценили работу Лаврова на генассамблее ООН
В Кремле оценили работу Лаврова на генассамблее ООН - 30.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили работу Лаврова на генассамблее ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:14+0300
2025-09-30T13:14+0300
2025-09-30T13:14+0300
политика
россия
сергей лавров
оон
мид
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно. "Напряженнейшая работа, конечно же. Очень позитивно оцениваются все результаты. Результаты действительно насыщенные, содержательные", - сказал Песков журналистам. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. -0-
https://1prime.ru/20250926/peskov--862844449.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, оон, мид, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, ООН, МИД, Дмитрий Песков
В Кремле оценили работу Лаврова на генассамблее ООН
Песков назвал работу Лаврова на 80-й генассамблее ООН ненапряженной
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно.
"Напряженнейшая работа, конечно же. Очень позитивно оцениваются все результаты. Результаты действительно насыщенные, содержательные", - сказал Песков журналистам.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. -0-
Песков оценил заявления НАТО о возможности сбивать российские самолеты