В Кремле оценили работу Лаврова на генассамблее ООН - 30.09.2025
В Кремле оценили работу Лаврова на генассамблее ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:14+0300
2025-09-30T13:14+0300
политика
россия
сергей лавров
оон
мид
дмитрий песков
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно. "Напряженнейшая работа, конечно же. Очень позитивно оцениваются все результаты. Результаты действительно насыщенные, содержательные", - сказал Песков журналистам. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. -0-
россия, сергей лавров, оон, мид, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, ООН, МИД, Дмитрий Песков
13:14 30.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу. Архивное фото
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно.
"Напряженнейшая работа, конечно же. Очень позитивно оцениваются все результаты. Результаты действительно насыщенные, содержательные", - сказал Песков журналистам.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. -0-
Песков оценил заявления НАТО о возможности сбивать российские самолеты
Песков оценил заявления НАТО о возможности сбивать российские самолеты
26 сентября, 17:38
 
Политика РОССИЯ Сергей Лавров ООН МИД Дмитрий Песков
 
 
