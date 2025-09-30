Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить работу "завтра" - 30.09.2025
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить работу "завтра"
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить работу "завтра" - 30.09.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить работу "завтра"
Большинство россиян сразу готовы поменять работу на ту, где им предложат зарплату, больше текущей на 20% и более, при этом каждый третий готов пожертвовать... | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Большинство россиян сразу готовы поменять работу на ту, где им предложат зарплату, больше текущей на 20% и более, при этом каждый третий готов пожертвовать гибкостью ради высокой оплаты труда, говорится в исследовании компании Specter Consulting Group (SCG), которое имеется в распоряжении РИА Новости. "73% сотрудников готовы сменить работу "завтра", если им предложат повышение зарплаты на 20% и более. Каждый третий готов пожертвовать гибкостью ради высокой оплаты труда, однако половина работников все же предпочла бы удалённый или гибридный формат", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 тысяча респондентов из России в возрасте от 15 до 65 лет. "В то же время около 37% респондентов продолжают работать только из офиса. Помимо финансов, сотрудники все чаще обращают внимание на атмосферу в коллективе, карьерные перспективы и честность руководства", - добавляется там. При этом нынешние работодатели соответствуют ожиданиям лишь частично: уровень удовлетворённости оценивается на 3,7 балла из 5. Примечательно, что 59% работников считают важным, чтобы миссия компании соответствовала их личным ценностям. Кроме того, аналитики отмечают, что почти половина опрошенных сталкивались с профессиональным выгоранием, при этом больше 50% уверены, что предотвратить это помогут базовые вещи, в том числе стабильная зарплата, четко определенные обязанности и отсутствие переработок. Только 24% верят в эффективность психологической поддержки со стороны работодателя. "При поиске работы сотрудники обозначают свои "красные флаги": задержки зарплаты (73%), неоплачиваемый или чрезмерно длительный испытательный срок (68%), неясные обязанности (64%), отсутствие официального оформления (56%), негибкий график (53%) и высокая текучесть (46%)", - уточнили в компании. В то же время указывается, что чуть больше 60% опрошенных готовы не обращать внимание на то, что им не близки продукты или услуги компании, если зарплата будет достаточно высокой. Вместе с тем, почти 90% россиян ждут ответа или оффера от работодателя в течение недели после отклика. "Исследование также выявило новые паттерны поиска работы. Более 70% ищут вакансии на онлайн-платформах, 52% полагаются на личные связи, около 22% посещают сайты компаний, а 21% - используют профессиональные сообщества и соцсети", - поясняют аналитики. По их словам, только 6% опрошенных обращаются в рекрутинговые агентства, а 16% в принципе не ищут работу самостоятельно, так как их находят работодатели. Более того, при выходе на новое место больше половины респондентов ждут четкой программы адаптации и обучения, а 42% рассчитывают на помощь наставника. "Современный российский работник - это прагматичный профессионал, который требует ясных правил игры. Он хочет достойной зарплаты, прозрачной карьерной траектории и гибких условий, но при этом все чаще ищет смысл в работе и совпадение ценностей с работодателем. Для компаний это сигнал: HR-бренд и корпоративная культура становятся такими же важными инструментами конкуренции за таланты, как уровень компенсации", - прокомментировал управляющий партнер SCG Артур Цыкунов.
07:00 30.09.2025 (обновлено: 07:27 30.09.2025)
 
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить работу "завтра"

SCG: 73% россиян готовы сменить работу на ту, где им предложат большую зарплату

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Большинство россиян сразу готовы поменять работу на ту, где им предложат зарплату, больше текущей на 20% и более, при этом каждый третий готов пожертвовать гибкостью ради высокой оплаты труда, говорится в исследовании компании Specter Consulting Group (SCG), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"73% сотрудников готовы сменить работу "завтра", если им предложат повышение зарплаты на 20% и более. Каждый третий готов пожертвовать гибкостью ради высокой оплаты труда, однако половина работников все же предпочла бы удалённый или гибридный формат", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 тысяча респондентов из России в возрасте от 15 до 65 лет.
"В то же время около 37% респондентов продолжают работать только из офиса. Помимо финансов, сотрудники все чаще обращают внимание на атмосферу в коллективе, карьерные перспективы и честность руководства", - добавляется там.
При этом нынешние работодатели соответствуют ожиданиям лишь частично: уровень удовлетворённости оценивается на 3,7 балла из 5. Примечательно, что 59% работников считают важным, чтобы миссия компании соответствовала их личным ценностям.
Кроме того, аналитики отмечают, что почти половина опрошенных сталкивались с профессиональным выгоранием, при этом больше 50% уверены, что предотвратить это помогут базовые вещи, в том числе стабильная зарплата, четко определенные обязанности и отсутствие переработок. Только 24% верят в эффективность психологической поддержки со стороны работодателя.
"При поиске работы сотрудники обозначают свои "красные флаги": задержки зарплаты (73%), неоплачиваемый или чрезмерно длительный испытательный срок (68%), неясные обязанности (64%), отсутствие официального оформления (56%), негибкий график (53%) и высокая текучесть (46%)", - уточнили в компании.
В то же время указывается, что чуть больше 60% опрошенных готовы не обращать внимание на то, что им не близки продукты или услуги компании, если зарплата будет достаточно высокой. Вместе с тем, почти 90% россиян ждут ответа или оффера от работодателя в течение недели после отклика.
"Исследование также выявило новые паттерны поиска работы. Более 70% ищут вакансии на онлайн-платформах, 52% полагаются на личные связи, около 22% посещают сайты компаний, а 21% - используют профессиональные сообщества и соцсети", - поясняют аналитики.
По их словам, только 6% опрошенных обращаются в рекрутинговые агентства, а 16% в принципе не ищут работу самостоятельно, так как их находят работодатели. Более того, при выходе на новое место больше половины респондентов ждут четкой программы адаптации и обучения, а 42% рассчитывают на помощь наставника.
"Современный российский работник - это прагматичный профессионал, который требует ясных правил игры. Он хочет достойной зарплаты, прозрачной карьерной траектории и гибких условий, но при этом все чаще ищет смысл в работе и совпадение ценностей с работодателем. Для компаний это сигнал: HR-бренд и корпоративная культура становятся такими же важными инструментами конкуренции за таланты, как уровень компенсации", - прокомментировал управляющий партнер SCG Артур Цыкунов.
 
Заголовок открываемого материала