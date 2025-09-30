Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине
"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине
Запад на самом деле планирует воспользоваться Украиной, прикрывая свои действия якобы стремлением к ее защите, пишет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T11:07+0300
2025-09-30T11:07+0300
мировая экономика
украина
запад
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
оон
владимир зеленский
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Запад на самом деле планирует воспользоваться Украиной, прикрывая свои действия якобы стремлением к ее защите, пишет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X."Ситуация очевидна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле ведется империалистическая борьба за землю, ресурсы и деньги. Украинский народ становится жертвой эксплуатации, а те, кто разжигает конфликт, представляют это как защиту", — отметил он.Накануне Орбан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который предположил, что Украина может вернуть утраченные территории, подчеркнув, что уже делился с ним своим мнением ранее: Россия вышла победителем в конфликте, и вопрос закрыт.После встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что с поддержкой Европейского Союза Украина могла бы попытаться восстановить свои изначальные границы и, возможно, даже добиться большего. Позже Зеленский выразил удивление в связи с этим заявлением.
украина
запад
венгрия
11:07 30.09.2025
 
"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине

Орбан заявил об империалистических планах Запада украсть территорию Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Запад на самом деле планирует воспользоваться Украиной, прикрывая свои действия якобы стремлением к ее защите, пишет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.
"Ситуация очевидна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле ведется империалистическая борьба за землю, ресурсы и деньги. Украинский народ становится жертвой эксплуатации, а те, кто разжигает конфликт, представляют это как защиту", — отметил он.
Накануне Орбан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который предположил, что Украина может вернуть утраченные территории, подчеркнув, что уже делился с ним своим мнением ранее: Россия вышла победителем в конфликте, и вопрос закрыт.
После встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что с поддержкой Европейского Союза Украина могла бы попытаться восстановить свои изначальные границы и, возможно, даже добиться большего. Позже Зеленский выразил удивление в связи с этим заявлением.
