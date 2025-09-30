https://1prime.ru/20250930/orban-862985578.html

"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Запад на самом деле планирует воспользоваться Украиной, прикрывая свои действия якобы стремлением к ее защите, пишет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X."Ситуация очевидна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле ведется империалистическая борьба за землю, ресурсы и деньги. Украинский народ становится жертвой эксплуатации, а те, кто разжигает конфликт, представляют это как защиту", — отметил он.Накануне Орбан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который предположил, что Украина может вернуть утраченные территории, подчеркнув, что уже делился с ним своим мнением ранее: Россия вышла победителем в конфликте, и вопрос закрыт.После встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что с поддержкой Европейского Союза Украина могла бы попытаться восстановить свои изначальные границы и, возможно, даже добиться большего. Позже Зеленский выразил удивление в связи с этим заявлением.

