"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине
"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине
2025-09-30T11:07+0300
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Запад на самом деле планирует воспользоваться Украиной, прикрывая свои действия якобы стремлением к ее защите, пишет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X."Ситуация очевидна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле ведется империалистическая борьба за землю, ресурсы и деньги. Украинский народ становится жертвой эксплуатации, а те, кто разжигает конфликт, представляют это как защиту", — отметил он.Накануне Орбан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который предположил, что Украина может вернуть утраченные территории, подчеркнув, что уже делился с ним своим мнением ранее: Россия вышла победителем в конфликте, и вопрос закрыт.После встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что с поддержкой Европейского Союза Украина могла бы попытаться восстановить свои изначальные границы и, возможно, даже добиться большего. Позже Зеленский выразил удивление в связи с этим заявлением.
