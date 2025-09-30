https://1prime.ru/20250930/orban-862997989.html

Орбан обратился к Туску после слов о войне с Россией

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал свое недовольство в социальной сети X относительно заявления польского коллеги Дональда Туска о войне с Россией."Дорогой Дональд Туск, вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия — нет. Как и Европейский Союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо!" — заявил он.Польский премьер, выступая в Варшаве на открытии форума по безопасности, отметил, что Европа может оказаться втянутой в новый тип конфликта с Россией в ближайшем будущем. По словам Туска, первостепенной задачей для лидеров мнений в европейских странах является необходимость донести до всех западных и трансатлантических сообществ, что это реальная война. Он также выразил недовольство тем фактом, что часть общества во многих странах считает ненужным участие в событиях на Украине.В Министерстве иностранных дел России заявили, что любые предложения по размещению войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлемы для России и могут привести к серьезной эскалации. Заявления о возможной отправке контингента из стран-участниц альянса на Украину, звучащие в Великобритании и других европейских странах, ранее были названы министерством подстрекательством к продолжению конфликта.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерения нападать на страны НАТО: в этом нет ни практических, ни экономических, ни военных причин.

