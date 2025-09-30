Орбан выступил с резким заявлением о России

https://1prime.ru/20250930/orban-863014370.html
Венгрия будет сбивать дроны, если они пересекут ее воздушное пространство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе подкаста "Борцовский час". | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Венгрия будет сбивать дроны, если они пересекут ее воздушное пространство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе подкаста "Борцовский час". "Мы не боимся. Мы готовы сбивать их", — отметил Орбан, отвечая на вопрос ведущего, предполагающего российское происхождение беспилотников. Кроме того, Орбан выразил мнение, что Европейский Союз превосходит Россию по всем параметрам. "Европа сильнее во всех аспектах, в то время как Россия слабее как в военном, так и в экономическом и демографическом плане. Она не может нам навредить. Мы должны действовать как крепкое сообщество", — считает Орбан. Ранее Орбан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть территории, заметив, что он уже делился своим мнением на этот счет: Россия одержала победу в конфликте, и этот вопрос закрыт. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет практического, экономического или военного смысла.
