Орбан выступил с резким заявлением о России - 30.09.2025
Орбан выступил с резким заявлением о России
Венгрия будет сбивать дроны, если они пересекут ее воздушное пространство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе подкаста "Борцовский час". | 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Венгрия будет сбивать дроны, если они пересекут ее воздушное пространство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе подкаста "Борцовский час". "Мы не боимся. Мы готовы сбивать их", — отметил Орбан, отвечая на вопрос ведущего, предполагающего российское происхождение беспилотников. Кроме того, Орбан выразил мнение, что Европейский Союз превосходит Россию по всем параметрам. "Европа сильнее во всех аспектах, в то время как Россия слабее как в военном, так и в экономическом и демографическом плане. Она не может нам навредить. Мы должны действовать как крепкое сообщество", — считает Орбан. Ранее Орбан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть территории, заметив, что он уже делился своим мнением на этот счет: Россия одержала победу в конфликте, и этот вопрос закрыт. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет практического, экономического или военного смысла.
23:11 30.09.2025
 
Орбан выступил с резким заявлением о России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Венгрия будет сбивать дроны, если они пересекут ее воздушное пространство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе подкаста "Борцовский час".
"Мы не боимся. Мы готовы сбивать их", — отметил Орбан, отвечая на вопрос ведущего, предполагающего российское происхождение беспилотников.
Кроме того, Орбан выразил мнение, что Европейский Союз превосходит Россию по всем параметрам.
"Европа сильнее во всех аспектах, в то время как Россия слабее как в военном, так и в экономическом и демографическом плане. Она не может нам навредить. Мы должны действовать как крепкое сообщество", — считает Орбан.
Ранее Орбан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть территории, заметив, что он уже делился своим мнением на этот счет: Россия одержала победу в конфликте, и этот вопрос закрыт.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет практического, экономического или военного смысла.
Заголовок открываемого материала