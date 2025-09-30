https://1prime.ru/20250930/orban-863014370.html

Орбан выступил с резким заявлением о России

Орбан выступил с резким заявлением о России - 30.09.2025, ПРАЙМ

Орбан выступил с резким заявлением о России

Венгрия будет сбивать дроны, если они пересекут ее воздушное пространство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе подкаста "Борцовский час". | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T23:11+0300

2025-09-30T23:11+0300

2025-09-30T23:11+0300

россия

венгрия

сша

украина

виктор орбан

дональд трамп

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_045f00b3fd51f2f75242b5340af89916.jpg

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Венгрия будет сбивать дроны, если они пересекут ее воздушное пространство, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе подкаста "Борцовский час". "Мы не боимся. Мы готовы сбивать их", — отметил Орбан, отвечая на вопрос ведущего, предполагающего российское происхождение беспилотников. Кроме того, Орбан выразил мнение, что Европейский Союз превосходит Россию по всем параметрам. "Европа сильнее во всех аспектах, в то время как Россия слабее как в военном, так и в экономическом и демографическом плане. Она не может нам навредить. Мы должны действовать как крепкое сообщество", — считает Орбан. Ранее Орбан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть территории, заметив, что он уже делился своим мнением на этот счет: Россия одержала победу в конфликте, и этот вопрос закрыт. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет практического, экономического или военного смысла.

https://1prime.ru/20250930/orban-862997989.html

https://1prime.ru/20250930/orban-862985578.html

https://1prime.ru/20250929/rossiya-862966376.html

венгрия

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, сша, украина, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, нато