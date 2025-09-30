Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пасечник назвал главное достижение ЛНР за три года - 30.09.2025
Пасечник назвал главное достижение ЛНР за три года
Пасечник назвал главное достижение ЛНР за три года - 30.09.2025, ПРАЙМ
Пасечник назвал главное достижение ЛНР за три года
За три года с момента вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации заложена основа устойчивого развития региона в качестве... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T04:36+0300
2025-09-30T04:36+0300
ЛУГАНСК, 30 сен - ПРАЙМ. За три года с момента вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации заложена основа устойчивого развития региона в качестве полноправного субъекта РФ, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. "За три года в составе Российской Федерации главным достижением считаю то, что нам удалось заложить основу для нашего дальнейшего устойчивого развития в качестве полноправного субъекта страны. Нам пришлось действовать быстро - восстанавливать и модернизировать всё в сжатые сроки. Ведь президент (России Владимир Путин - ред.) поставил задачу выйти к 2030 году на общероссийские показатели по ключевым направлениям, прежде всего по уровню жизни граждан. И мы активно над этим работаем", - сказал Пасечник. Глава ЛНР уточнил, что за три года власти республики наладили эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, сформировали региональные и муниципальные команды, стали участниками многих общероссийских программ и национальных проектов. По словам Пасечника, проделана масштабная работа в сфере здравоохранения, жилищного строительства, промышленном, сельскохозяйственном и других секторах. "Как неоднократно подчеркивал наш президент, воссоединение с Россией - не только национально-культурный шаг, но и реальная возможность повысить качество жизни каждого человека. Мы как представители органов власти работаем над тем, чтобы эти изменения почувствовали все жители республики", - подчеркнул Пасечник.
россия, лнр, рф, запорожская область, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ЛНР, РФ, Запорожская область, Владимир Путин
04:36 30.09.2025
 
Пасечник назвал главное достижение ЛНР за три года

Пасечник: за три года в ЛНР заложена основа устойчивого развития

ЛУГАНСК, 30 сен - ПРАЙМ. За три года с момента вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации заложена основа устойчивого развития региона в качестве полноправного субъекта РФ, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
"За три года в составе Российской Федерации главным достижением считаю то, что нам удалось заложить основу для нашего дальнейшего устойчивого развития в качестве полноправного субъекта страны. Нам пришлось действовать быстро - восстанавливать и модернизировать всё в сжатые сроки. Ведь президент (России Владимир Путин - ред.) поставил задачу выйти к 2030 году на общероссийские показатели по ключевым направлениям, прежде всего по уровню жизни граждан. И мы активно над этим работаем", - сказал Пасечник.
Глава ЛНР уточнил, что за три года власти республики наладили эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, сформировали региональные и муниципальные команды, стали участниками многих общероссийских программ и национальных проектов. По словам Пасечника, проделана масштабная работа в сфере здравоохранения, жилищного строительства, промышленном, сельскохозяйственном и других секторах.
"Как неоднократно подчеркивал наш президент, воссоединение с Россией - не только национально-культурный шаг, но и реальная возможность повысить качество жизни каждого человека. Мы как представители органов власти работаем над тем, чтобы эти изменения почувствовали все жители республики", - подчеркнул Пасечник.
 
