https://1prime.ru/20250930/pentagon-862996494.html
Министр обороны США назвал новую миссию Пентагона
Министр обороны США назвал новую миссию Пентагона - 30.09.2025, ПРАЙМ
Министр обороны США назвал новую миссию Пентагона
Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T15:41+0300
2025-09-30T15:41+0300
2025-09-30T15:41+0300
политика
пит хегсет
сша
пентагон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854865934_0:259:2048:1411_1920x0_80_0_0_1c08f639bd343a9a30eec5d358711405.jpg
КУАНТИКО (штат Вирджиния, США), 30 сен - ПРАЙМ. Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет. "Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе", - сказал Хегсет на встрече с генералами и адмиралами.
https://1prime.ru/20250926/pentagon--862830936.html
сша
пентагон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854865934_0:141:2048:1677_1920x0_80_0_0_934c43b1263f6bde4b64757b53c30e9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пит хегсет, сша, пентагон
Политика, Пит Хегсет, США, Пентагон
Министр обороны США назвал новую миссию Пентагона
Хегсет: новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий
КУАНТИКО (штат Вирджиния, США), 30 сен - ПРАЙМ. Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
"Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе", - сказал Хегсет на встрече с генералами и адмиралами.
Пентагон направит 36 миллионов долларов на поставки оружия Украине