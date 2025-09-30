https://1prime.ru/20250930/pentagon-862996494.html

Министр обороны США назвал новую миссию Пентагона

2025-09-30T15:41+0300

КУАНТИКО (штат Вирджиния, США), 30 сен - ПРАЙМ. Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет. "Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе", - сказал Хегсет на встрече с генералами и адмиралами.

