КУАНТИКО (штат Вирджиния, США), 30 сен - ПРАЙМ. Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет. "Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе", - сказал Хегсет на встрече с генералами и адмиралами.
15:41 30.09.2025
 
Министр обороны США назвал новую миссию Пентагона

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
КУАНТИКО (штат Вирджиния, США), 30 сен - ПРАЙМ. Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
"Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе", - сказал Хегсет на встрече с генералами и адмиралами.
ПолитикаПит ХегсетСШАПентагон
 
 
Заголовок открываемого материала