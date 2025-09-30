https://1prime.ru/20250930/pentagon-862996601.html

Пентагон призвал американских генералов и адмиралов готовиться к войне

Пентагон призвал американских генералов и адмиралов готовиться к войне - 30.09.2025, ПРАЙМ

Пентагон призвал американских генералов и адмиралов готовиться к войне

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что Вашингтон должен быть готов к | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T15:42+0300

2025-09-30T15:42+0300

2025-09-30T15:42+0300

сша

вашингтон

пентагон

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что Вашингтон должен быть готов к войне и страна в настоящее время живет в потенциально опасные времена. "Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает. Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством… Мы должны быть готовы к войне", - сказал он в своей вступительной речи.

https://1prime.ru/20250927/tramp--862888021.html

сша

вашингтон

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, пентагон