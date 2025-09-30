https://1prime.ru/20250930/pentagon-862996601.html
Пентагон призвал американских генералов и адмиралов готовиться к войне
Пентагон призвал американских генералов и адмиралов готовиться к войне
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что Вашингтон должен быть готов к войне и страна в настоящее время живет в потенциально опасные времена. "Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает. Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством… Мы должны быть готовы к войне", - сказал он в своей вступительной речи.
Пентагон призвал американских генералов и адмиралов готовиться к войне
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что Вашингтон должен быть готов к войне и страна в настоящее время живет в потенциально опасные времена.
"Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает. Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством… Мы должны быть готовы к войне", - сказал он в своей вступительной речи.
