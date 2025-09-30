Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: в Одессе и Николаеве есть те, кто хотел бы связать судьбу с Россией - 30.09.2025, ПРАЙМ
Песков: в Одессе и Николаеве есть те, кто хотел бы связать судьбу с Россией
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тех, кто хотел бы связать судьбу с Россией, в Одессе и в Николаеве много, но говорить об этом там сейчас опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Одесса и Николаев, в случае если бы там были проведены референдумы о воссоединении с Россией, приняли бы решение войти в состав Российской Федерации. "Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто, конечно же, хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Сальдо.
13:10 30.09.2025
 
Песков: в Одессе и Николаеве есть те, кто хотел бы связать судьбу с Россией

Песков: Одессе и в Николаеве много желающих связать судьбу с РФ, но говорить это опасно

Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тех, кто хотел бы связать судьбу с Россией, в Одессе и в Николаеве много, но говорить об этом там сейчас опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Одесса и Николаев, в случае если бы там были проведены референдумы о воссоединении с Россией, приняли бы решение войти в состав Российской Федерации.
"Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто, конечно же, хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Сальдо.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию на фронте для Украины
