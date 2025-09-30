https://1prime.ru/20250930/peskov-862990049.html
В Кремле прокомментировали идею создания стены дронов в Европе
В Кремле прокомментировали идею создания стены дронов в Европе - 30.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали идею создания стены дронов в Европе
Как показывает история, создание стен это всегда плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:12+0300
2025-09-30T13:12+0300
2025-09-30T13:12+0300
вооружения
россия
европа
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860113019_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_8796c86446a860fe86c2501aeafaa1c3.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Как показывает история, создание стен это всегда плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе. "Во-первых, создание стен - это всегда плохо, как показывает история", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе.
https://1prime.ru/20250929/peskov--862945009.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860113019_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_8b62dc60866c8e18b11a2ddc0beaf353.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, ек
Вооружения, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
В Кремле прокомментировали идею создания стены дронов в Европе
Песков, комментируя создание стены дронов в ЕС, заявил, что создание стен всегда плохо
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Как показывает история, создание стен это всегда плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе.
"Во-первых, создание стен - это всегда плохо, как показывает история", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе.
Песков оценил заявления США о возможной поставке ракет "Томагавк" Киеву