В Кремле прокомментировали идею создания стены дронов в Европе

2025-09-30T13:12+0300

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Как показывает история, создание стен это всегда плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе. "Во-первых, создание стен - это всегда плохо, как показывает история", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе.

Новости

