В Кремле прокомментировали идею создания стены дронов в Европе - 30.09.2025
В Кремле прокомментировали идею создания стены дронов в Европе
В Кремле прокомментировали идею создания стены дронов в Европе
Как показывает история, создание стен это всегда плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:12+0300
2025-09-30T13:12+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Как показывает история, создание стен это всегда плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе. "Во-первых, создание стен - это всегда плохо, как показывает история", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе.
13:12 30.09.2025
 
В Кремле прокомментировали идею создания стены дронов в Европе

Песков, комментируя создание стены дронов в ЕС, заявил, что создание стен всегда плохо

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Как показывает история, создание стен это всегда плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе.
"Во-первых, создание стен - это всегда плохо, как показывает история", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе.
Песков оценил заявления США о возможной поставке ракет "Томагавк" Киеву
