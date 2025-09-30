Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о милитаристском настрое Украины - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250930/peskov-862990543.html
Песков рассказал о милитаристском настрое Украины
Песков рассказал о милитаристском настрое Украины - 30.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о милитаристском настрое Украины
Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:19+0300
2025-09-30T13:19+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что они (Украина - ред.) продолжают такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в Кремле слышат "разные голоса из европейских столиц", поэтому продолжают дальше отслеживать ситуацию.
https://1prime.ru/20250929/peskov-862943674.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
13:19 30.09.2025
 
Песков рассказал о милитаристском настрое Украины

Песков: Украина продолжает милитаристскую линию вместо ведения диалога

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что они (Украина - ред.) продолжают такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле слышат "разные голоса из европейских столиц", поэтому продолжают дальше отслеживать ситуацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине
Вчера, 12:35
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала