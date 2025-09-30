https://1prime.ru/20250930/peskov-862990543.html

Песков рассказал о милитаристском настрое Украины

Песков рассказал о милитаристском настрое Украины

2025-09-30T13:19+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что они (Украина - ред.) продолжают такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в Кремле слышат "разные голоса из европейских столиц", поэтому продолжают дальше отслеживать ситуацию.

украина

россия, украина, дмитрий песков