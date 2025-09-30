https://1prime.ru/20250930/peskov-862990543.html
Песков рассказал о милитаристском настрое Украины
Песков рассказал о милитаристском настрое Украины - 30.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о милитаристском настрое Украины
Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:19+0300
2025-09-30T13:19+0300
2025-09-30T13:19+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что они (Украина - ред.) продолжают такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в Кремле слышат "разные голоса из европейских столиц", поэтому продолжают дальше отслеживать ситуацию.
https://1prime.ru/20250929/peskov-862943674.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков рассказал о милитаристском настрое Украины
Песков: Украина продолжает милитаристскую линию вместо ведения диалога
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что они (Украина - ред.) продолжают такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле слышат "разные голоса из европейских столиц", поэтому продолжают дальше отслеживать ситуацию.
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине