Песков: Путину было доложено о результатах поездки Лаврова на ГА ООН - 30.09.2025
Песков: Путину было доложено о результатах поездки Лаврова на ГА ООН
Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о результатах поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, сообщил пресс-секретарь главы... | 30.09.2025
2025-09-30T13:18+0300
2025-09-30T13:18+0300
политика
россия
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
оон
мид
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о результатах поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Результаты, действительно, насыщенные, содержательные. Ну и, конечно же, докладываются. Все это было доложено главе государства", - сказал Песков журналистам. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представлял глава МИД Сергей Лавров.
россия, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, оон, мид
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, МИД
13:18 30.09.2025
 
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о результатах поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Результаты, действительно, насыщенные, содержательные. Ну и, конечно же, докладываются. Все это было доложено главе государства", - сказал Песков журналистам.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представлял глава МИД Сергей Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Российская экономика сохраняет стабильность, заявил Песков
28 сентября, 14:50
 
ПолитикаРОССИЯСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковООНМИД
 
 
