В Кремле заявили о косвенной вовлеченности Германии в конфликт на Украине
Политика
В Кремле заявили о косвенной вовлеченности Германии в конфликт на Украине
2025-09-30T13:15+0300
2025-09-30T13:15+0300
политика
россия
германия
фридрих мерц
дмитрий песков
украина
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, никаких новаций в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца "не о войне, но и не о мире" в Кремле не увидели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны. "Обратили внимание (на заявления Мерца - ред.), но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт (на Украине - ред.). Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.
германия
украина
россия, германия, фридрих мерц, дмитрий песков, украина
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, УКРАИНА
13:15 30.09.2025
 
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, никаких новаций в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца "не о войне, но и не о мире" в Кремле не увидели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В пятницу Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны.
"Обратили внимание (на заявления Мерца - ред.), но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт (на Украине - ред.). Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.
Песков: в Одессе и Николаеве есть те, кто хотел бы связать судьбу с Россией
Песков: в Одессе и Николаеве есть те, кто хотел бы связать судьбу с Россией
Заголовок открываемого материала