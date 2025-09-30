https://1prime.ru/20250930/peskov-862990783.html
В Кремле заявили о косвенной вовлеченности Германии в конфликт на Украине
2025-09-30T13:15+0300
политика
россия
германия
фридрих мерц
дмитрий песков
украина
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, никаких новаций в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца "не о войне, но и не о мире" в Кремле не увидели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны. "Обратили внимание (на заявления Мерца - ред.), но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт (на Украине - ред.). Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.
