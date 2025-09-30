https://1prime.ru/20250930/peskov-862990783.html

В Кремле заявили о косвенной вовлеченности Германии в конфликт на Украине

В Кремле заявили о косвенной вовлеченности Германии в конфликт на Украине - 30.09.2025, ПРАЙМ

В Кремле заявили о косвенной вовлеченности Германии в конфликт на Украине

Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, никаких новаций в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца "не о войне, но и не о мире" в Кремле не увидели,... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T13:15+0300

2025-09-30T13:15+0300

2025-09-30T13:15+0300

политика

россия

германия

фридрих мерц

дмитрий песков

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, никаких новаций в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца "не о войне, но и не о мире" в Кремле не увидели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны. "Обратили внимание (на заявления Мерца - ред.), но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт (на Украине - ред.). Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250930/peskov-862989920.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, фридрих мерц, дмитрий песков, украина