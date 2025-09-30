UNIDO и Таджикистан запустят проект по созданию цифровой платформы для СЭЗ

https://1prime.ru/20250930/platforma-863006024.html

таджикистан

рф

душанбе

мировая экономика

технологии

ДУШАНБЕ, 30 сен - ПРАЙМ. Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO) совместно с министерством экономического развития и торговли Таджикистана при российском финансировании официально объявили о запуске проекта по созданию национальной цифровой платформы "Единое окно для свободных экономических зон (СЭЗ)", заявил во вторник на пресс-конференции первый замминистра минэкономразвития республики Ашурбой Солехзода. "Сегодня мы запускаем очень важный для экономического развития и цифровизации Таджикистана проект "Единое окно для СЭЗ", - сказал он. По его словам, национальная цифровая платформа направлена на модернизацию сервисов для инвесторов, снижение административных барьеров и повышение прозрачности процедур в свободных экономических зонах. "Основные функции платформы - это унифицированные электронные формы и маршрутизация по согласованным правилам, совместимость с государственными системами для ускоренной обработки данных, модель управления доступом и встроенные возможности мониторинга данных", - добавил Солехзода. Как рассказал посол РФ в Душанбе Семен Григорьев, проект, рассчитанный на рассчитан на 48 месяцев, призван содействовать экономическому развитию Таджикистана и непременно внесет важный вклад в укрепление российско-таджикского сотрудничества в сфере торговли и инвестиций. В свою очередь менеджер проекта Алексей Саврасов рассказал на пресс-конференции, что создание "Единого окна для СЭЗ" обеспечит единый цифровой интерфейс для получения разрешений, соблюдения требований и продления документов, а также безопасный обмен данными между ведомствами. "Мы уверены, что оно станет катализатором устойчивого роста и привлечения инвестиций", – сообщил Саврасов. Проект реализуется в соответствии с национальной стратегией развития Таджикистана до 2030 года и среднесрочной программой развития цифровой экономики.

таджикистан

рф

душанбе

таджикистан, рф, душанбе, мировая экономика, технологии