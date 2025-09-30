https://1prime.ru/20250930/polsha-862978679.html

"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией

"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией - 30.09.2025, ПРАЙМ

"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на открытии форума по вопросам безопасности в Варшаве, предупредил о возможности вовлечения Европы в конфликт с... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T06:47+0300

2025-09-30T06:47+0300

2025-09-30T06:47+0300

мировая экономика

украина

европа

польша

дональд туск

кир стармер

эммануэль макрон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82600/81/826008107_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_f83cf501831c8420e41d53836912c36f.jpg

МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на открытии форума по вопросам безопасности в Варшаве, предупредил о возможности вовлечения Европы в конфликт с Россией, который может стать войной нового типа."Мы этого не хотели, это иногда странно (Осознавать. — Прим. Ред.), что это война нового типа, но это все равно война", — сказал он. Туск подчеркнул, что основная задача для мнительных лидеров в Европе — убедить всех и остальное западное и трансатлантическое сообщество в том, что это именно война. "Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру", — добавил он.Премьер выразил недовольство по поводу того, что некоторые части общества в разных странах не считают нужным вмешиваться в события на Украине. В начале сентября в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих", возглавляемая премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам этого саммита президент Франции объявил о готовности 26 стран развернуть на Украине силы сдерживания после завершения боевых действий. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что любое размещение войск государств НАТО на Украине категорически неприемлемо для России и может привести к резкой эскалации. В министерстве считают, что заявления о возможности направления контингента из стран альянса на Украину, которые звучат в Великобритании и других европейских государствах, являются провокацией для продолжения военного противостояния.

https://1prime.ru/20250924/polsha-862687067.html

https://1prime.ru/20250922/tusk-862624448.html

https://1prime.ru/20250827/tusk-861314149.html

украина

европа

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, европа, польша, дональд туск, кир стармер, эммануэль макрон, нато