"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией
"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией
Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на открытии форума по вопросам безопасности в Варшаве, предупредил о возможности вовлечения Европы в конфликт с... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T06:47+0300
2025-09-30T06:47+0300
мировая экономика
украина
европа
польша
дональд туск
кир стармер
эммануэль макрон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82600/81/826008107_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_f83cf501831c8420e41d53836912c36f.jpg
МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на открытии форума по вопросам безопасности в Варшаве, предупредил о возможности вовлечения Европы в конфликт с Россией, который может стать войной нового типа."Мы этого не хотели, это иногда странно (Осознавать. — Прим. Ред.), что это война нового типа, но это все равно война", — сказал он. Туск подчеркнул, что основная задача для мнительных лидеров в Европе — убедить всех и остальное западное и трансатлантическое сообщество в том, что это именно война. "Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру", — добавил он.Премьер выразил недовольство по поводу того, что некоторые части общества в разных странах не считают нужным вмешиваться в события на Украине. В начале сентября в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих", возглавляемая премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам этого саммита президент Франции объявил о готовности 26 стран развернуть на Украине силы сдерживания после завершения боевых действий. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что любое размещение войск государств НАТО на Украине категорически неприемлемо для России и может привести к резкой эскалации. В министерстве считают, что заявления о возможности направления контингента из стран альянса на Украину, которые звучат в Великобритании и других европейских государствах, являются провокацией для продолжения военного противостояния.
украина
европа
польша
мировая экономика, украина, европа, польша, дональд туск, кир стармер, эммануэль макрон, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ПОЛЬША, Дональд Туск, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО
06:47 30.09.2025
 
"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией

Премьер-министр Польши Туск заявил, что Европе грозит война нового типа

© AFP / Frederik Florin
Дональд Туск
Дональд Туск. Архивное фото
© AFP / Frederik Florin
МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на открытии форума по вопросам безопасности в Варшаве, предупредил о возможности вовлечения Европы в конфликт с Россией, который может стать войной нового типа.
"Мы этого не хотели, это иногда странно (Осознавать. — Прим. Ред.), что это война нового типа, но это все равно война", — сказал он.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
"Хотите воевать с Россией". На Западе ответили на дерзкое заявление Туска
24 сентября, 02:52
Туск подчеркнул, что основная задача для мнительных лидеров в Европе — убедить всех и остальное западное и трансатлантическое сообщество в том, что это именно война.
"Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру", — добавил он.
Премьер выразил недовольство по поводу того, что некоторые части общества в разных странах не считают нужным вмешиваться в события на Украине.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
СМИ рассказали о дерзком заявлении Туска в адрес Путина
22 сентября, 16:42
В начале сентября в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих", возглавляемая премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам этого саммита президент Франции объявил о готовности 26 стран развернуть на Украине силы сдерживания после завершения боевых действий.
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что любое размещение войск государств НАТО на Украине категорически неприемлемо для России и может привести к резкой эскалации. В министерстве считают, что заявления о возможности направления контингента из стран альянса на Украину, которые звучат в Великобритании и других европейских государствах, являются провокацией для продолжения военного противостояния.
Дональд Туск во время совместной пресс-конференции - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Туск рассказал о военных расходах Польши в 2026 году
27 августа, 11:12
 
Мировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАПОЛЬШАДональд ТускКир СтармерЭммануэль МакронНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала