https://1prime.ru/20250930/polsha-862978679.html
"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией
"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией
Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на открытии форума по вопросам безопасности в Варшаве, предупредил о возможности вовлечения Европы в конфликт с... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T06:47+0300
2025-09-30T06:47+0300
2025-09-30T06:47+0300
мировая экономика
украина
европа
польша
дональд туск
кир стармер
эммануэль макрон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82600/81/826008107_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_f83cf501831c8420e41d53836912c36f.jpg
МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на открытии форума по вопросам безопасности в Варшаве, предупредил о возможности вовлечения Европы в конфликт с Россией, который может стать войной нового типа."Мы этого не хотели, это иногда странно (Осознавать. — Прим. Ред.), что это война нового типа, но это все равно война", — сказал он. Туск подчеркнул, что основная задача для мнительных лидеров в Европе — убедить всех и остальное западное и трансатлантическое сообщество в том, что это именно война. "Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру", — добавил он.Премьер выразил недовольство по поводу того, что некоторые части общества в разных странах не считают нужным вмешиваться в события на Украине. В начале сентября в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих", возглавляемая премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам этого саммита президент Франции объявил о готовности 26 стран развернуть на Украине силы сдерживания после завершения боевых действий. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что любое размещение войск государств НАТО на Украине категорически неприемлемо для России и может привести к резкой эскалации. В министерстве считают, что заявления о возможности направления контингента из стран альянса на Украину, которые звучат в Великобритании и других европейских государствах, являются провокацией для продолжения военного противостояния.
https://1prime.ru/20250924/polsha-862687067.html
https://1prime.ru/20250922/tusk-862624448.html
https://1prime.ru/20250827/tusk-861314149.html
украина
европа
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82600/81/826008107_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_5c954e4629367ff28c77a21723333950.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, европа, польша, дональд туск, кир стармер, эммануэль макрон, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ПОЛЬША, Дональд Туск, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО
"Это война": Туск сделал резкое заявление о конфликте с Россией
Премьер-министр Польши Туск заявил, что Европе грозит война нового типа