Слова Туска о конфликте с Россией вызвали возмущение у поляков

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Заявление премьер-министра Дональда Туска о напряженности с Россией вызвало бурную реакцию в Польше, комментарии на этот счет пользователи оставили под роликом на официальном канале политика на YouTube. "Бери своего сына и отправляйся воевать", — написал один из них."Что он несет? Кто-нибудь остановите этого провокатора!" — возмутился другой комментатор."Господин премьер-министр, наденьте сапоги и боритесь с Россией. Вы постоянно защищаете интересы, но не свои собственные!" — призвал еще один пользователь."Он хочет польской крови во имя интересов мировой финансовой элиты и глобалистов, которых от банкротства может спасти только ограбление России", — заключил читатель. Туск ранее выразил мнение, что в скором времени Европа может оказаться вовлеченной в новый тип конфликта с Россией. Он подчеркнул, что ключевой задачей для влиятельных фигур в Европе является убеждение всех жителей западного трансатлантического сообщества в том, что это реальная война. В сентябре в Париже состоялась встреча представителей так называемой коалиции желающих под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По её итогам французский президент сообщил, что 26 стран согласились на размещение сил сдерживания в Украине после завершения военных действий. Министерство иностранных дел России заявило, что любой сценарий, предполагающий размещение войск стран НАТО на территории Украины, категорически неприемлем и может привести к резкой эскалации напряженности. Ранее заявления, касающиеся возможности размещения контингента альянса на Украине, звучавшие из Великобритании и других европейских стран, в министерстве охарактеризовали как провокацию, направленную на продолжение конфликта.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

