Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС проверяет АЗС на фоне роста цен на топливо - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250930/proverka-862986225.html
ФАС проверяет АЗС на фоне роста цен на топливо
ФАС проверяет АЗС на фоне роста цен на топливо - 30.09.2025, ПРАЙМ
ФАС проверяет АЗС на фоне роста цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T11:31+0300
2025-09-30T11:31+0300
экономика
рф
дальний восток
александр новак
газпром нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом, сообщили РИА Новости в ведомстве. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков. "По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом", - говорится в сообщении ведомства. По результат анализа этой информации ФАС принимает решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства. В частности, ранее служба выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях. Так, в районах, где АЗС "Тверьнефтепродукт" занимала доминирующее положение, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах. При этом у организации не было экономических или технологических причин, обосновывающих разные цены, говорило ФАС. Однако компания оперативно устранила признаки нарушения законодательства и установила одинаковые цены на своих заправках. В середине сентября ФАС также выдала предупреждение компании "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени. Компания должна была исполнить предупреждение до 29 сентября. Ранее Новак поручал ФАС и Минэнерго РФ провести работу там, где отмечен рост цен на заправках, следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Особое внимание необходимо уделить Сибири и Дальнему Востоку, говорилось в материалах.
https://1prime.ru/20250927/razvozhaev-862876268.html
рф
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_0d874a88770f9d2af41cbcc35f10e399.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, дальний восток, александр новак, газпром нефть
Экономика, РФ, Дальний Восток, Александр Новак, Газпром нефть
11:31 30.09.2025
 
ФАС проверяет АЗС на фоне роста цен на топливо

ФАС проверяет сети АЗС на фоне роста цен на бензин

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков.
"По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом", - говорится в сообщении ведомства.
По результат анализа этой информации ФАС принимает решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.
В частности, ранее служба выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях. Так, в районах, где АЗС "Тверьнефтепродукт" занимала доминирующее положение, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах.
При этом у организации не было экономических или технологических причин, обосновывающих разные цены, говорило ФАС. Однако компания оперативно устранила признаки нарушения законодательства и установила одинаковые цены на своих заправках.
В середине сентября ФАС также выдала предупреждение компании "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени. Компания должна была исполнить предупреждение до 29 сентября.
Ранее Новак поручал ФАС и Минэнерго РФ провести работу там, где отмечен рост цен на заправках, следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Особое внимание необходимо уделить Сибири и Дальнему Востоку, говорилось в материалах.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Развожаев рассказал о поставках бензина в Севастополь
27 сентября, 12:00
 
ЭкономикаРФДальний ВостокАлександр НовакГазпром нефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала