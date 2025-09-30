ФАС проверяет АЗС на фоне роста цен на топливо

https://1prime.ru/20250930/proverka-862986225.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом, сообщили РИА Новости в ведомстве. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков. "По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом", - говорится в сообщении ведомства. По результат анализа этой информации ФАС принимает решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства. В частности, ранее служба выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях. Так, в районах, где АЗС "Тверьнефтепродукт" занимала доминирующее положение, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах. При этом у организации не было экономических или технологических причин, обосновывающих разные цены, говорило ФАС. Однако компания оперативно устранила признаки нарушения законодательства и установила одинаковые цены на своих заправках. В середине сентября ФАС также выдала предупреждение компании "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени. Компания должна была исполнить предупреждение до 29 сентября. Ранее Новак поручал ФАС и Минэнерго РФ провести работу там, где отмечен рост цен на заправках, следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Особое внимание необходимо уделить Сибири и Дальнему Востоку, говорилось в материалах.

