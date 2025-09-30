https://1prime.ru/20250930/psb-863002084.html

Правительство планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей в 2025 году, что в том числе позволит обеспечить выполнение норматива достаточности капитала банка, следует из поправок в бюджет. "Изменение расходов федерального бюджета в 2025 году... (+) 29 596,7 миллиона рублей - взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Банк ПСБ", город Ярославль, в целях его докапитализации", - говорится в документе. Указывается, что 28,974 миллиарда рублей из этих средств предусмотрены в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти", что "позволит обеспечить выполнение норматива достаточности собственных средств (капитала)" банка связи с заключением им кредитных договоров на исполнение поручения президента РФ. Еще 623 миллиона рублей запланированы в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", что позволит обеспечить принятие по цессии от иных уполномоченных банков кредитов организациям оборонно промышленного комплекса в целях формирования резервов и покрытия рисков по приобретаемым активам. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков в беседе с РИА Новости предположил, что вследствие этой докапитализации норматив достаточности капитала банка может увеличиться примерно на 0,5 процентного пункта. Размер уставного капитала банка ПСБ на 7 марта 2025 года составляет 267,1 миллиарда рублей. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций. Согласно информации на сайте Банка России, на 1 сентября норматив достаточности капитала банка Н1.0 составлял 11,6%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) - 9,1%, а основного капитала (Н1.2) - 9,6%.

