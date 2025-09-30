Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей - 30.09.2025
Правительство планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей
Правительство планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей - 30.09.2025, ПРАЙМ
Правительство планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей
Правительство РФ планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей в 2025 году, что в том числе позволит обеспечить выполнение норматива достаточности... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T18:13+0300
2025-09-30T18:13+0300
финансы
россия
рф
ярославль
псб
ранхигс
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718240_0:70:3393:1979_1920x0_80_0_0_91297c0550b08e0475d7296130b90e04.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей в 2025 году, что в том числе позволит обеспечить выполнение норматива достаточности капитала банка, следует из поправок в бюджет. "Изменение расходов федерального бюджета в 2025 году... (+) 29 596,7 миллиона рублей - взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Банк ПСБ", город Ярославль, в целях его докапитализации", - говорится в документе. Указывается, что 28,974 миллиарда рублей из этих средств предусмотрены в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти", что "позволит обеспечить выполнение норматива достаточности собственных средств (капитала)" банка связи с заключением им кредитных договоров на исполнение поручения президента РФ. Еще 623 миллиона рублей запланированы в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", что позволит обеспечить принятие по цессии от иных уполномоченных банков кредитов организациям оборонно промышленного комплекса в целях формирования резервов и покрытия рисков по приобретаемым активам. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков в беседе с РИА Новости предположил, что вследствие этой докапитализации норматив достаточности капитала банка может увеличиться примерно на 0,5 процентного пункта. Размер уставного капитала банка ПСБ на 7 марта 2025 года составляет 267,1 миллиарда рублей. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций. Согласно информации на сайте Банка России, на 1 сентября норматив достаточности капитала банка Н1.0 составлял 11,6%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) - 9,1%, а основного капитала (Н1.2) - 9,6%.
финансы, россия, рф, ярославль, псб, ранхигс, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, ЯРОСЛАВЛЬ, ПСБ, РАНХиГС, банк Россия
18:13 30.09.2025
 
Правительство планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей

Правительство планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей в 2025 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"ПСБ-Банк". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует докапитализировать ПСБ на 29,6 миллиарда рублей в 2025 году, что в том числе позволит обеспечить выполнение норматива достаточности капитала банка, следует из поправок в бюджет.
"Изменение расходов федерального бюджета в 2025 году... (+) 29 596,7 миллиона рублей - взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Банк ПСБ", город Ярославль, в целях его докапитализации", - говорится в документе.
Указывается, что 28,974 миллиарда рублей из этих средств предусмотрены в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти", что "позволит обеспечить выполнение норматива достаточности собственных средств (капитала)" банка связи с заключением им кредитных договоров на исполнение поручения президента РФ.
Еще 623 миллиона рублей запланированы в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", что позволит обеспечить принятие по цессии от иных уполномоченных банков кредитов организациям оборонно промышленного комплекса в целях формирования резервов и покрытия рисков по приобретаемым активам.
МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков в беседе с РИА Новости предположил, что вследствие этой докапитализации норматив достаточности капитала банка может увеличиться примерно на 0,5 процентного пункта.
Размер уставного капитала банка ПСБ на 7 марта 2025 года составляет 267,1 миллиарда рублей. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций. Согласно информации на сайте Банка России, на 1 сентября норматив достаточности капитала банка Н1.0 составлял 11,6%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) - 9,1%, а основного капитала (Н1.2) - 9,6%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
В России средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 15,56%
25 сентября, 14:45
 
ФинансыРОССИЯРФЯРОСЛАВЛЬПСБРАНХиГСбанк Россия
 
 
