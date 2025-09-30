https://1prime.ru/20250930/putin-862989533.html
Путин направил президенту Абхазии поздравление с Днем Победы
Путин направил президенту Абхазии поздравление с Днем Победы - 30.09.2025, ПРАЙМ
Путин направил президенту Абхазии поздравление с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости, отметив, что этот праздник... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:05+0300
2025-09-30T13:05+0300
2025-09-30T13:05+0300
политика
абхазия
владимир путин
бадра гунба
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости, отметив, что этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа республики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Бадра Зурабович, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня Победы и Независимости. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, который в нелёгкой борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией успешно развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. Российский лидер выразил уверенность в том, что страны будут и впредь всемерно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной безопасности и стабильности. "Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем абхазским гражданам - мира и благополучия", - добавил Путин.
https://1prime.ru/20250929/putin--862957844.html
абхазия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, владимир путин, бадра гунба, общество
Политика, АБХАЗИЯ, Владимир Путин, Бадра Гунба, Общество
Путин направил президенту Абхазии поздравление с Днем Победы
Путин поздравил президента Абхазии Гунбе с Днем Победы, отметив стойкость республики
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости, отметив, что этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа республики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Бадра Зурабович, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня Победы и Независимости. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, который в нелёгкой борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией успешно развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. Российский лидер выразил уверенность в том, что страны будут и впредь всемерно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной безопасности и стабильности.
"Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем абхазским гражданам - мира и благополучия", - добавил Путин.
Путин подписал закон о сертификации аналогов импортных авиазапчастей