Путин встретился с вице-премьером Хуснуллиным

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, предложив ему начать общение с доклада о дорожном строительстве в стране и реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Как раз с этого и хотел попросить вас начать. У вас фронт работы очень большой. Первое - как идет проект инфраструктура для жизни, как он разворачивается. Ну и дорожное строительство, конечно, хотелось бы послушать", - сказал Путин, открывая встречу. Особое внимание в ходе встречи также было уделено вопросам развития новых регионов и их интеграции в отечественную экономику.

