https://1prime.ru/20250930/putin-862995546.html

Путин предусмотрел особый порядок продажи федерального имущества

Путин предусмотрел особый порядок продажи федерального имущества - 30.09.2025, ПРАЙМ

Путин предусмотрел особый порядок продажи федерального имущества

Президент России Владимир Путин подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Документ, размещенный... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T14:54+0300

2025-09-30T14:54+0300

2025-09-30T14:54+0300

россия

владимир путин

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048274_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_620c2ad4dfc4010544d3bca6630f89c2.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности". Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, прописывает, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны возможна ускоренная процедура продажи имущества, которую от имени Российской Федерации будет проводить банк ПСБ. Указ подписан "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов РФ и в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". "Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности, может осуществляться с учетом следующих особенностей", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250930/khusnullin-862994056.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, псб