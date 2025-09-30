https://1prime.ru/20250930/rakety-862982270.html

В США забили тревогу из-за опасного хода против России

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Передача Украине ракет Tomahawk может спровоцировать конфликт между США и Россией на территории Европы, об этом пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье на платформе Substack."Это решение — опрометчивое и может привести к эскалации конфликта. Оно поставит США на прямой курс столкновения с Россией, который может привести к войне в Европе", — отметил эксперт.Брайен также подчеркнул, что использование такого оружия предполагает присутствие американских военных на территории Украины, что влечет за собой непосредственное участие США в конфликте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о возможной передаче Украине ракет Tomahawk крайне важными. Он отметил, что Россия сформулирует свою позицию после оценки потенциальных угроз и выяснения, кто именно будет участвовать в этом процессе. Представитель Кремля также подчеркнул, что нет никакого универсального решения или чудо-оружия, которое могло бы кардинально изменить обстановку на поле боя для Украины.

