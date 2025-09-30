https://1prime.ru/20250930/rosaviatsiya-863011317.html

Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился более чем на два процента

Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился более чем на два процента - 30.09.2025, ПРАЙМ

Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился более чем на два процента

Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-август 2025 года снизился на 2,2%, до 73,7 миллиона человек, российских аэропортов - на 0,9%, до 144,6 миллиона | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T21:30+0300

2025-09-30T21:30+0300

2025-09-30T21:30+0300

бизнес

россия

росавиация

аэрофлот

s7

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861149419_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_e40e31c00ef5f208d8356bca9a8124a5.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-август 2025 года снизился на 2,2%, до 73,7 миллиона человек, российских аэропортов - на 0,9%, до 144,6 миллиона человек, сообщила Росавиация. "При этом за рассматриваемый период общий пассажиропоток как аэропортов, так и всех авиакомпаний России несколько снизился: на 0,9%, до 144,6 млн человек - у воздушных гаваней; на 2,2%, до 73,7 млн - у перевозчиков", - говорится в сообщении. Пассажиропоток аэропортов России на международных направлениях вырос на 8,1% - до 33,6 миллиона человек, перевозчиков — на 0,9%, до 17,9 миллиона человек. В пятерку лидеров по числу перевезенных пассажиров входят "Аэрофлот", "Победа", S7 ("Сибирь"), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришлось 70,3% всех перевозок.

https://1prime.ru/20250915/pulkovo-862315016.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росавиация, аэрофлот, s7