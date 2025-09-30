Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился более чем на два процента - 30.09.2025
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился более чем на два процента
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился более чем на два процента - 30.09.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился более чем на два процента
Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-август 2025 года снизился на 2,2%, до 73,7 миллиона человек, российских аэропортов - на 0,9%, до 144,6 миллиона | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T21:30+0300
2025-09-30T21:30+0300
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-август 2025 года снизился на 2,2%, до 73,7 миллиона человек, российских аэропортов - на 0,9%, до 144,6 миллиона человек, сообщила Росавиация. "При этом за рассматриваемый период общий пассажиропоток как аэропортов, так и всех авиакомпаний России несколько снизился: на 0,9%, до 144,6 млн человек - у воздушных гаваней; на 2,2%, до 73,7 млн - у перевозчиков", - говорится в сообщении. Пассажиропоток аэропортов России на международных направлениях вырос на 8,1% - до 33,6 миллиона человек, перевозчиков — на 0,9%, до 17,9 миллиона человек. В пятерку лидеров по числу перевезенных пассажиров входят "Аэрофлот", "Победа", S7 ("Сибирь"), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришлось 70,3% всех перевозок.
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился более чем на два процента

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-август 2025 года снизился на 2,2%, до 73,7 миллиона человек, российских аэропортов - на 0,9%, до 144,6 миллиона человек, сообщила Росавиация.
"При этом за рассматриваемый период общий пассажиропоток как аэропортов, так и всех авиакомпаний России несколько снизился: на 0,9%, до 144,6 млн человек - у воздушных гаваней; на 2,2%, до 73,7 млн - у перевозчиков", - говорится в сообщении.
Пассажиропоток аэропортов России на международных направлениях вырос на 8,1% - до 33,6 миллиона человек, перевозчиков — на 0,9%, до 17,9 миллиона человек.
В пятерку лидеров по числу перевезенных пассажиров входят "Аэрофлот", "Победа", S7 ("Сибирь"), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришлось 70,3% всех перевозок.
