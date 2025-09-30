https://1prime.ru/20250930/rosseti-863008297.html
"Россети" оценили снижение затрат от объединения с Системным оператором
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объединение Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) и "Россетей" может снизить затраты компаний на 15 миллиардов рублей, заявил заместитель гендиректора "Россети" по экономике и финансам Артем Алешин на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике. "Наша практика показывает, что объединение двух юридических лиц при наличии схожих или пересекающихся функций приводит к значимой синергии по издержкам. По нашим оценкам, эта цифра может составлять до 30-40% от значений в двух компаниях... В данном случае мы для себя посчитали эффект, который может быть связан с исключением дублирования организационных структур и технических ресурсов. На самом деле, цифра серьезная - это порядка 15 миллиардов рублей. Исходя из того, что обе компании функционируют в условиях естественной монополии, это значимый эффект", - сказал он. Эта сумма фактически составляет треть "общей сметы, которую сегодня имеет Системный оператор при регулировании на уровне федеральной антимонопольной службы", - добавил Алешин. Зампредседателя комитета Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев в ходе заседания отметил, что вопрос объединения этих компаний заслуживает внимания и необходимо серьезно отнестись к позиции "Россетей". "Нужно создать какую-то согласительную группу, которая досконально бы разбирала завал накопившихся проблем между Системным оператором и сетевым оператором и находила бы те компромиссные решения, которые устраивали бы ... обе стороны. А когда каждый сам по себе, а потом ... возникает какая-то аварийная ситуация, и каждый валит друг на друга, а в результате страдает надежность, страдает инвестпроект, страдает потребитель", - объяснил Селезнев. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак говорил, что Минэнерго РФ пока не поддерживает идею объединения СО ЕЭС и "Россетей", но изучает этот вопрос. Председатель правления Ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров также отмечал, что члены энергорынка и сам "Совет рынка" не поддерживают эту идею. Объединение "Россетей" и Системного оператора обсуждается, но независимый регулятор в электроэнергетике для ее эффективной работы лучше, такое мнение также ранее высказывал глава СО ЕЭС Федор Опадчий. Он отмечал, что сейчас Системный оператор управляет энергосистемой независимо, а если эта функция будет передана одному из крупных участников рынка, то есть риск потенциально потерять эффективность принимаемых решений, и это создаст конфликт интересов.
