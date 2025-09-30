https://1prime.ru/20250930/rossija-862975251.html

В России отмечают День воссоединения ДНР и ЛНР с Россией

В России отмечают День воссоединения ДНР и ЛНР с Россией - 30.09.2025, ПРАЙМ

В России отмечают День воссоединения ДНР и ЛНР с Россией

День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией отмечается во вторник. | 30.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией отмечается во вторник. 30 сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года. В результате внутриполитического кризиса на Украине в 2013-2014 годах, приведшего к государственному перевороту и приходу к власти прозападных и антироссийски настроенных политиков, начались массовые антиправительственные акции в южных и юго-восточных областях страны в конце февраля 2014 года. Националистическая и антироссийская риторика новой власти воспринималась жителями регионов как угроза для экономических и культурных связей с Россией, что привело к референдумам о независимости этих территорий. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская Народные Республики провозгласили себя суверенными государствами. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, на территории республики с мая 2014 года по 2023 год погибли свыше 9 тысяч мирных жителей, ранены более 13 тысяч. Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова сообщала о более чем 3,1 тысячи погибших мирных жителях за время конфликта. В сентябре 2014 года, после наступательной операции, в результате которой ополченцы взяли под контроль ряд крупных населенных пунктов ДНР и ЛНР, в Минске был подписан меморандум о прекращении вооруженного конфликта и переходе к его разрешению путем дипломатических переговоров. Однако спустя некоторое время военное противостояние возобновилось. После очередной удачной операции ополченцев, в феврале 2015 года, при непосредственном участии лидеров России, Германии, Франции и Украины были подписаны Минские соглашения. Предполагалось создать политическую и юридическую базу для мирного разрешения конфликта: принять закон об амнистии для всех участников гражданского конфликта, объявить ДНР и ЛНР особыми территориями и закрепить это в Конституции страны, назначить там выборы местных органов власти и так далее. Но ни один пункт не был выполнен. Украина на систематической основе нарушала договоренности. Ни о каком прекращении огня и отводе украинских вооружений речи не шло: наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксировали обстрелы ВСУ Донецка и Луганска, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Более того, Киев постоянно препятствовал мониторингу ОБСЕ, закрывая наблюдателям доступ к ряду районов. От прописанного в "Минске-2" диалога о проведении в ДНР и ЛНР местных выборов в соответствии с украинским законодательством Украина не просто уклонялась, а прямо заявляла, что "не будет вести никакие переговоры". Не было обеспечено законодательное закрепление особого порядка местного самоуправления в Донбассе, отсутствовал прогресс по конституционным изменениям. Киев саботировал требование о разоружении всех вооруженных незаконных формирований и выводе наемников. Националистические батальоны не были расформированы, включены в состав ВСУ и принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Украинское руководство установило полную транспортную, экономическую, продовольственную и социальную блокаду ДНР и ЛНР, гуманитарная ситуация в которых постоянно ухудшалась. Как в итоге выяснилось, реализация Минских соглашений Киевом не предполагалась даже в момент их принятия. В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена. Мнение канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, заявивший, что договоренности смогли дать Киеву усилить военный потенциал. По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка. В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин указал, что Россия всегда была готова исполнять Минские соглашения и рассчитывала, что при их реализации Донбасс мог возвратиться в рамки украинской государственности. 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". В ходе СВО по состоянию на конец август 2025 года под контроль России перешли 99,7% территории Луганской Народной Республики, 79% территории Донецкой Народной Республики. Также РФ контролирует 74% Запорожской области. Остальную ее часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Под контролем России также находится 76% Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживает Украина. Руководство ДНР и ЛНР, как и представители сформированных после начала военной операции на Украине администраций Херсонской и Запорожской областей, не раз выражало желание присоединиться к России. 19 сентября 2022 года Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. 23-27 сентября 2022 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Постановлением Конституционного суда РФ от 2 октября 2022 года договоры о принятии в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей признаны соответствующими Конституции России. Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров. В сентябре 2023 года в новых регионах впервые проходили выборы по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области - региональную думу, в Запорожской - законодательное собрание. Кроме того, жители избирали представительные органы муниципальных образований.После завершения выборного процесса местные парламенты выбрали глав новых регионов: главой ДНР был избран Денис Пушилин, ЛНР - Леонид Пасечник, губернатором Херсонской области - Владимир Сальдо, Запорожской - Евгений Балицкий. В марте 2024 года жители новых регионов впервые участвовали в выборах президента России. Итоговая явка в Донецкой Народной Республике составила 88,25%, в Луганской Народной Республике - 87,12%, в Херсонской области - 83,87%, в Запорожской области - 85,51%. В апреле 2023 года президентом РФ была поставлена задача как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям. 22 декабря того же года правительством страны была утверждена государственная программа Российской Федерации "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", основными целями которой являются восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни. На эти цели в 2025 году и на плановый период 2026-2027 годов выделено 940 миллиардов рублей. В апреле 2025 года на заседании президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил, что в новых регионах восстановлено 4,5 тысячи километров дорог. В июне 2025 года на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов президент России Владимир Путина заявил, что с 2022 года там восстановили и построили почти 23 тысячи объектов. Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура. Планируется восстановить еще 9,6 тысячи километров дорог. По слова Марата Хуснуллина, в новых регионах восстановлено свыше шести тысяч многоквартирных домов (это более 20 миллионов квадратных метров), выплаты за утраченное и поврежденное жилье получили 41 тысяча человек. Реализуются программы восстановления и модернизации ЖКХ, страхования военных рисков по жилью, работает льготная ипотека. Разработаны и утверждены 15 мастер-планов городов, до 2030 года предстоит подготовить еще 75. В программе восстановления новых регионов участвуют 41 федеральное ведомство, 29 госкомпаний и 82 региона-шефа, которые реализуют мероприятия и поддерживают местных жителей. Летом 2023 года в новых регионах была создана свободная экономическая зона (СЭЗ). Участники СЭЗ пользуются льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также платят пониженные страховые взносы. Участниками свободной экономической зоны по данным на июль 2024 года являлись порядка 170 компаний. С апреля 2024 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях действует упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. Такой порядок позволит восстановить, поддержать и развивать промышленность на этих территориях. В июле 2025 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что законодательное оформление процессов интеграции новых регионов в правовое поле России практически завершено.

