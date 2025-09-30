https://1prime.ru/20250930/rossija-862976933.html

В Калининграде и Подмосковье запустят проекты накопления энергии

В Калининграде и Подмосковье запустят проекты накопления энергии - 30.09.2025, ПРАЙМ

В Калининграде и Подмосковье запустят проекты накопления энергии

Впервые в России запустят проекты по накоплению энергии в Калининграде и Московской области, они станут пилотными для страны, сообщила РИА Новости руководитель... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T03:50+0300

2025-09-30T03:50+0300

2025-09-30T04:31+0300

энергетика

россия

калининград

московская область

дальний восток

росатом

россети

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862976933.jpg?1759195867

ХАБАРОВСК, 30 сен - ПРАЙМ. Впервые в России запустят проекты по накоплению энергии в Калининграде и Московской области, они станут пилотными для страны, сообщила РИА Новости руководитель проектного офиса сопровождения проектов развития АО "Росатом Возобновляемая энергия" Ольга Уханова. Системный оператор Минэнерго России и "Россети" приняли решение о строительстве крупных проектов системного накопления на юге России. "В России сейчас запускается вообще строительство систем накопления энергии. Это топ. Дело в том, что в "Росатоме" уже давно задумывались о том, что система накопления, на базе литий-ионных аккумуляторов, становится трендом, поэтому было принято решение в интересах технологического суверенитета такую технологию у нас тоже развивать. И вот наша компания "Рэнера", входит в контур управления топливной компании ТВЭЛ, запустила два проекта. Это завод в Калининграде и Московская область, в Красной Пахре, - на юге пока "пилот". Именно в интересах балансирования энергосистемы", - рассказала Уханова. Она отметила, что компания не просто строит две гигафабрики, а полностью замыкает всю технологическую цепочку – от производства активных химических масс и электродов до финальной сборки батарей, включая вторичное использование модулей отработанных литий-ионных батарей и дальнейшую переработку так называемой черной массы. Впервые в России получат полностью локализованное суверенное производство литий-ионных накопителей энергии – критически важного компонента для технологической независимости страны в области транспорта, энергетики и промышленности. Применение стационарных систем накопления энергии позволит решить проблемы с дефицитом электроэнергии. По её словам, это очень масштабный проект. Уханова не исключила, что следующим регионом для реализации подобного проекта системы накопления энергии станет Дальний Восток. "Почему накопители важны именно для нас, для возобновляемой энергии? Потому что даже если посмотреть на дефициты, которые на Дальнем Востоке, мы закрываем дефицит не по мощности, а по энергии. Мы можем регулироваться, но все-таки мы зависим от природного ресурса. Если добавить к этой системе накопитель, то эта проблема решается. Это следующий шаг, это будущее для возобновляемой энергетики, для того, чтобы она считалась полноценной генерацией, участвовала уже в энергосистеме как полноценный поставщик мощности", - разъяснила Уханова. Специалист также сообщила, что ветроэнергетика снизилась по цене больше, чем на 60% за последние 10 лет. Примерно такой же тренд и по системе накопления энергии, рассказала она. "Совет рынка электроэнергии выдавал уже такой расчет, который показал, что возобновляемая энергия вместе с накопителем выходит дешевле, чем, например, новая угольная станция. То есть мы уже говорим о некоем ценовом паритете", - заключила Уханова. АО "Росатом Возобновляемая энергия" - дивизион "Росатома", основная задача которого – консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года и на начальном этапе объединила все ветроэнергетические активы Росатома. Дивизион отвечает за реализацию стратегии по направлению "ветроэнергетика". Общий объем портфеля компании составляет более 2 ГВт ветроэнергетических мощностей (с учетом уже введенных ВЭС в объеме 1 ГВт), что подтверждает позиции компании как одного из лидеров ветроэнергетической отрасли России.

калининград

московская область

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, калининград, московская область, дальний восток, росатом, россети