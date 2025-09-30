Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вошла в топ-3 стран по стоимости домашнего интернета - 30.09.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в топ-3 стран по стоимости домашнего интернета
Россия вошла в топ-3 стран по стоимости домашнего интернета - 30.09.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в топ-3 стран по стоимости домашнего интернета
Среди крупных мировых экономик Россия заняла третье место по стоимости домашнего интернета, выяснило РИА Новости, изучив информацию Росстата и статические... | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Среди крупных мировых экономик Россия заняла третье место по стоимости домашнего интернета, выяснило РИА Новости, изучив информацию Росстата и статические данные по разным странам. Самый дешевый интернет оказался в Индии, в месяц он обходится в 7,7 доллара. Россия расположилась на втором месте: по данным Росстата абонентская плата за доступ к интернету в месяц обходится в 693 рубля или 8,7 доллара. Замкнула тройку Румыния со стоимостью интернета в 9,8 доллара. Также в число стран с самым доступным интернетом вошли Китай (11,3 доллара), Узбекистан (11,5), Киргизия (11,7), Казахстан (12,7), Турция (13,8), Болгария (14,6) и Литва (16,5). Топ-15 замкнули Польша со стоимостью интернета в (17,2 доллара), Грузия - 17,4, Таиланд - 18,4, Армения - 19,1 и Латвия - 19,7 доллара. Лидерами по стоимости выхода в сеть оказались США - 72,1 доллара, Канада - 61,7 и Люксембург - 59,1. Следом расположились Бельгия (56,9 доллара), Ирландия (55,1), Австралия (53,6), Германия (50,7), Нидерланды (50,6), Португалия (43) и ЮАР (42,3). Также в пятнадцать стран с самым дорогим интернетом вошли Великобритания - 42,1 доллара, Словения - 40,8, Австрия и Швеция - по 39,9 и Франция - 35,3. При этом самую большую долю средних доходов граждан интернет отнимает в Бразилии (4,1%), Мексике (3,8%) и Аргентине (3,65%), а самую маленькую - в России (0,67%), Румынии (0,9%) и Южной Корее (0,97%).
05:15 30.09.2025 (обновлено: 06:24 30.09.2025)
 
Россия вошла в топ-3 стран по стоимости домашнего интернета

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Среди крупных мировых экономик Россия заняла третье место по стоимости домашнего интернета, выяснило РИА Новости, изучив информацию Росстата и статические данные по разным странам.
Самый дешевый интернет оказался в Индии, в месяц он обходится в 7,7 доллара. Россия расположилась на втором месте: по данным Росстата абонентская плата за доступ к интернету в месяц обходится в 693 рубля или 8,7 доллара. Замкнула тройку Румыния со стоимостью интернета в 9,8 доллара.
Также в число стран с самым доступным интернетом вошли Китай (11,3 доллара), Узбекистан (11,5), Киргизия (11,7), Казахстан (12,7), Турция (13,8), Болгария (14,6) и Литва (16,5). Топ-15 замкнули Польша со стоимостью интернета в (17,2 доллара), Грузия - 17,4, Таиланд - 18,4, Армения - 19,1 и Латвия - 19,7 доллара.
Лидерами по стоимости выхода в сеть оказались США - 72,1 доллара, Канада - 61,7 и Люксембург - 59,1. Следом расположились Бельгия (56,9 доллара), Ирландия (55,1), Австралия (53,6), Германия (50,7), Нидерланды (50,6), Португалия (43) и ЮАР (42,3).
Также в пятнадцать стран с самым дорогим интернетом вошли Великобритания - 42,1 доллара, Словения - 40,8, Австрия и Швеция - по 39,9 и Франция - 35,3.
При этом самую большую долю средних доходов граждан интернет отнимает в Бразилии (4,1%), Мексике (3,8%) и Аргентине (3,65%), а самую маленькую - в России (0,67%), Румынии (0,9%) и Южной Корее (0,97%).
 
Заголовок открываемого материала