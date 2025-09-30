Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о приватизации киностудии "Союзмульфильм" - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/rossiya-862979201.html
СМИ сообщили о приватизации киностудии "Союзмульфильм"
СМИ сообщили о приватизации киностудии "Союзмульфильм" - 30.09.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о приватизации киностудии "Союзмульфильм"
Государство реализовало свою долю в киностудии "Союзмультфильм" за сумму 1,12 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T07:00+0300
2025-09-30T07:02+0300
бизнес
акции
союзмультфильм
https://cdnn.1prime.ru/img/83847/37/838473702_0:126:3073:1854_1920x0_80_0_0_790b93e945d88eb3e2543bd43fb9a0e8.jpg
МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Государство реализовало свою долю в киностудии "Союзмультфильм" за сумму 1,12 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год."В документе говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 миллиарда рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации АО "Киностудия "Союзмультфильм"", — указано в материале.Представитель киностудии "Союзмультфильм" подтвердил факт продажи, но отказался раскрывать детали сделки, сославшись на ее конфиденциальность. Киностудия "Союзмультфильм" — это советская и российская государственная киностудия, занимающаяся созданием анимационных фильмов. Она была основана 10 июня 1936 года под названием "Союздетмультфильм" на основании приказа Главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) в результате слияния московских анимационных студий — мультмастерских "Межрабпромфильма", "Мосфильма" и мультстудии ГУКФ.
https://1prime.ru/20250630/chebubu-859028775.html
https://1prime.ru/20240813/nft-850858699.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83847/37/838473702_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3316b30bba7b62b1ea463cd0877b25ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, акции, союзмультфильм
Бизнес, Акции, Союзмультфильм
07:00 30.09.2025 (обновлено: 07:02 30.09.2025)
 
СМИ сообщили о приватизации киностудии "Союзмульфильм"

РБК: киностудию "Союзмульфильм" приватизировали за 1,12 миллиарда рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРоссийская государственная анимационная студия "Союзмультфильм"
Российская государственная анимационная студия Союзмультфильм - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Государство реализовало свою долю в киностудии "Союзмультфильм" за сумму 1,12 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год.
"В документе говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 миллиарда рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации АО "Киностудия "Союзмультфильм"", — указано в материале.
Празднование 55-летия со дня появления Чебурашки - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
"Союзмультфильм" зарегистрирует товарный знак "Чебубу"
30 июня, 14:42
Представитель киностудии "Союзмультфильм" подтвердил факт продажи, но отказался раскрывать детали сделки, сославшись на ее конфиденциальность.
Киностудия "Союзмультфильм" — это советская и российская государственная киностудия, занимающаяся созданием анимационных фильмов. Она была основана 10 июня 1936 года под названием "Союздетмультфильм" на основании приказа Главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) в результате слияния московских анимационных студий — мультмастерских "Межрабпромфильма", "Мосфильма" и мультстудии ГУКФ.
%Cоюзмультфильм
Персонажей "Союзмультфильма" представят в формате NFT
13 августа 2024, 16:15
 
БизнесАкцииСоюзмультфильм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала