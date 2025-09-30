https://1prime.ru/20250930/rossiya-862979201.html
СМИ сообщили о приватизации киностудии "Союзмульфильм"
СМИ сообщили о приватизации киностудии "Союзмульфильм" - 30.09.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о приватизации киностудии "Союзмульфильм"
Государство реализовало свою долю в киностудии "Союзмультфильм" за сумму 1,12 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту...
МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Государство реализовало свою долю в киностудии "Союзмультфильм" за сумму 1,12 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год."В документе говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 миллиарда рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации АО "Киностудия "Союзмультфильм"", — указано в материале.Представитель киностудии "Союзмультфильм" подтвердил факт продажи, но отказался раскрывать детали сделки, сославшись на ее конфиденциальность. Киностудия "Союзмультфильм" — это советская и российская государственная киностудия, занимающаяся созданием анимационных фильмов. Она была основана 10 июня 1936 года под названием "Союздетмультфильм" на основании приказа Главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) в результате слияния московских анимационных студий — мультмастерских "Межрабпромфильма", "Мосфильма" и мультстудии ГУКФ.
