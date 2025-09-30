Рубль вернулся к росту против юаня во вторник днем

https://1prime.ru/20250930/rubl-862991691.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к снижению после утренних попыток скорректировать падение понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.14 мск снижался на 2 копейки, до 11,52 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,51-11,62 рубля. Инвесторы пересматривают прогнозы по рублю в сторону его большей устойчивости из-за прогнозов более медленного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако мы считаем, что ослабление рубля все равно состоится, пусть и не такими высокими темпами, как в случае быстрого снижения ставки. При развороте курса юаня к рублю вверх стоит спекулятивно покупать китайскую валюту", - советует он. В рамках сессии вторника ожидаются попытки юаня все же перейти к восстановлению, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "Уход дополнительной поддержки рублю со стороны экспортеров и снижение цен на нефть могут способствовать активизации покупок, что позволит китайской валюте отыграть часть вчерашних потерь. При этом на горизонте ближайших недель мы ожидаем сохранения юанем позиций в нашем целевом диапазоне 11,5-12 рублей, с попытками выхода в его верхнюю половину", - добавляет он.

