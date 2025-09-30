Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приложение Rutube для Android TV снова доступно в Google Play - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/rutube-862981713.html
Приложение Rutube для Android TV снова доступно в Google Play
Приложение Rutube для Android TV снова доступно в Google Play - 30.09.2025, ПРАЙМ
Приложение Rutube для Android TV снова доступно в Google Play
Официальное приложение российского видеохостинга Rutube для Android TV снова доступно в Google Play, сообщили в пресс-службе видеохостинга. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T09:15+0300
2025-09-30T09:15+0300
rutube
rustore
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044800_0:100:3284:1947_1920x0_80_0_0_5c23e3345cfd1e94e110ca3f709efea6.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Официальное приложение российского видеохостинга Rutube для Android TV снова доступно в Google Play, сообщили в пресс-службе видеохостинга. Осенью прошлого года приложение пропало из Google Play, в том числе из магазина приложений на телевизоре. При этом в октябре компания сообщала, что приложение стало доступно в Google Play только для пользователей США. Тогда в компании пошутили, что Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен. В свою очередь в августе мобильное приложение стало доступно для скачивания в Google Play. "Владельцы телевизоров под управлением ОС Android могут скачать официальное приложение видеохостинга Rutube в Google Play. Для скачивания доступна последняя версия приложения с полным функционалом платформы", - сообщили в пресс-службе. Там напомнили, что приложение для TV также доступно в официальном магазине RuStore на любом телевизоре. Количество просмотров на Rutube за январь-август 2025 года составило более 33 миллиардов, что в 6,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года - 5,4 миллиарда.
https://1prime.ru/20250828/sberbank-861369919.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044800_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_891d5f5ca67aa5889841e38212a06efa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
rutube, rustore, технологии
RuTube, RuStore, Технологии
09:15 30.09.2025
 
Приложение Rutube для Android TV снова доступно в Google Play

Приложение Rutube для Android TV снова вернулось в магазин Google Play

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Вывеска Rutube. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Официальное приложение российского видеохостинга Rutube для Android TV снова доступно в Google Play, сообщили в пресс-службе видеохостинга.
Осенью прошлого года приложение пропало из Google Play, в том числе из магазина приложений на телевизоре. При этом в октябре компания сообщала, что приложение стало доступно в Google Play только для пользователей США. Тогда в компании пошутили, что Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен.
В свою очередь в августе мобильное приложение стало доступно для скачивания в Google Play.
"Владельцы телевизоров под управлением ОС Android могут скачать официальное приложение видеохостинга Rutube в Google Play. Для скачивания доступна последняя версия приложения с полным функционалом платформы", - сообщили в пресс-службе.
Там напомнили, что приложение для TV также доступно в официальном магазине RuStore на любом телевизоре.
Количество просмотров на Rutube за январь-август 2025 года составило более 33 миллиардов, что в 6,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года - 5,4 миллиарда.
Сбербанк - офис в новом формате - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Новое приложение Сбербанка для инвестиций появилось в App Store
28 августа, 09:39
 
RuTubeRuStoreТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала