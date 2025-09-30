https://1prime.ru/20250930/rutube-862981713.html
Приложение Rutube для Android TV снова доступно в Google Play
Приложение Rutube для Android TV снова доступно в Google Play
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Официальное приложение российского видеохостинга Rutube для Android TV снова доступно в Google Play, сообщили в пресс-службе видеохостинга.
Осенью прошлого года приложение пропало из Google Play, в том числе из магазина приложений на телевизоре. При этом в октябре компания сообщала, что приложение стало доступно в Google Play только для пользователей США. Тогда в компании пошутили, что Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен.
В свою очередь в августе мобильное приложение стало доступно для скачивания в Google Play.
"Владельцы телевизоров под управлением ОС Android могут скачать официальное приложение видеохостинга Rutube в Google Play. Для скачивания доступна последняя версия приложения с полным функционалом платформы", - сообщили в пресс-службе.
Там напомнили, что приложение для TV также доступно в официальном магазине RuStore на любом телевизоре.
Количество просмотров на Rutube за январь-август 2025 года составило более 33 миллиардов, что в 6,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года - 5,4 миллиарда.
